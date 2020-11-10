نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح التسجيل في حساب المواطن وتفاصيل صرف دفعة 36 لحسابات المواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح التسجيل في حساب المواطن ، صرح برنامج حساب المواطن على أن لم يتم فتح باب الأشتراك في خدمة حساب المواطن ألا بعد أن يتم مراجعة ضوابط البرنامج، بعد أن كان البرنامج تسجيله مفتوحاً في مطلع شهر ديسمبر لعام 2017م أستمراراً إلى آخر دفعة تلقت المساعدة وهي دفعة 28 لشهر مارس 2020 .

فتح التسجيل في حساب المواطن الضوابط الجديدة

وضح حساب المواطن أن هناك ضوابط جديدة يتم تدشينها للفرد المستقل ووضع حد أعلي للأستحقاق، ومن أهم التعديلات أيضاً هو تعليق أستقبال أي طلبات للدعم جديدة من المتقدمين الجدد الراغبين في الحصول على الدعم .

ومن أهم الضوابط التي أقرها حساب المواطن للأفراد المستقلين وهو تقديم مايثبت أهلية المتقدم البالغ من العمر ثمانية عشر عام أو أكثر لأستقلالية المسكن وذلك فيما يلي :

الحصول على عقد إيجار من موقع إيجار .

إثبات ملكية السكن .

لإثبات أحقية السكن المستقل والحصول على الدعم ضرورة إثبات سكن للمتقدم في إحدى المعاهد أو الكليات العسكرية .

من هم مستحقي دعم حساب المواطن

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ .

أن يكون المتقدم مقيماً دائماً داخل المملكة ولا يزيد سفره خارج المملكة أكثر من 90 يوماً .

للأسر غير السعودية : الزوجة المتزوجة من أجنبي، حاملي بطاقات التنقل .

لا يسبق للمتقدم دخوله السجن .

أن تكون بياناته صحيحة .

من الجدير بالذكر أنه قد حصل المستفيدين والذين تطابقت عليهم شروط الأستحقاق على 1.8 مليار ريال والبالغ عددهم 10.7 مليون مستفيد وتابع وكان هذا في دفعة 33 ، كما بلغ عدد التعويضات بأثر رجعي من الدفعات السابقة 16.5 مليون ريال .

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن القحطاني على أنه قد تم الدمج بين جهات الحكومة إلكترونياً مع الجهات السابقة حتى يتم دعم أكبر عدد ممكن من مستفيدي ومستحقي الدعم ورفع كفاءة وبناية الدعم لسائر المملكة .

تفاصيل صرف دفعة 35 في حساب المواطن

ينتظر الكثير من مواطنين حساب المواطن موعد صرف الدفعة الجديدة 35 من الذين أستوفوا آهلية أستحقاق البرنامج، ورد حساب المواطن أنه من المقرر صرف الدفعة الجديدة في صباح يوم الأحد والموافق 12 أكتوبر 2020 وكان من المقرر صرف الدفعة يوم 10 أكتوبر لكنه يصادف أجازة رسمية وهو يوم السبت، فوجب التأخر عن الدعم ليوم واحد .

تفاصيل صرف دفعة 36 لحسابات المواطنين في حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إنه قد تم صرف دفعة الـ 36 من حساب المواطن في حسابات المواطنين المؤهلين والمستحقين للبرنامج المكتملين طلباتهم والذي بلغ قيمة 108 مليار ريال لشهر نوفمبر الجاري وسوف يستمر صرف الدعم اليوم الثلاثاء حتى نهايته بإذن الله