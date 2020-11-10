دوت الخليج – واس : نفذت فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة عدة جولات رقابية على عدد من معاصر الزيتون بمنطقة الجوف للتأكد من تطبيق التعليمات المرتبطة بتطبيق الجودة في عمليتي العصر والتعبئة، وشملت الجولة عدد 10 معاصر زيتون بمدينة سكاكا ومحافظات المنطقة ولم تسفر الجولة على أية مخالفات كما تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عمر بن عبد العزيز الحموان أن الهدف من الجولات على المعاصر التأكد من مطابقتها لمواصفات الصحة والسلامة العامة مشيراً إلى أنه سيتم متابعة الجولات على عملية العصر إلى أن يتم الانتهاء من كامل المنتج الموجود بالمنطقة، كما أكد أنه بإمكان المزارعين فحص جودة منتجهم عن طريق مختبر الأمانة.

وأشار إلى أن المختبر سيقوم بفحص كامل المنتج للمزارعين المشاركين بمهرجان الزيتون القادم للتأكد من اجتيازه لاختبارات الجودة.

يذكر أن منطقة الجوف أكثر مناطق المملكة إنتاجاً للزيتون حيث تبلغ أعداد أشجار الزيتون في المنطقة ما يقرب من 20 مليون شجرة ما بين مثمرة وغير مثمرة ويبلغ إنتاج المنطقة سنوياً أكثر من 220 ألف طن من الزيتون المخلل وأكثر من 70 ألف طن زيت زيتون سنوياً، ويمتاز زيت الزيتون المنتج بالجوف أنه خال من الأسمدة المركبة والهرمونات حيث تعتمد الشركات والمزارعون على حد سواء على الأسمدة الطبيعية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمانة الجوف تُشدد الرقابة على معاصر الزيتون لضمان جودة المنتج المحلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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