نحتاجُ حٍميَةُ.. تٍكنولوجية!!….عبدالرحمن المزيني

الإنسان بطبيعته يفكر ويبدع، ويكتشف وينتج، ولعلنا ونحن نتصفح التاريخ نقرأ النتاج العقلي والإبداع الفكري، والانجازات العظيمة والمخرجات الهائلة، التي قدمها الانسان وساهمت في عيشه وكسبه، وتكيّفه وتأقلمه، مع تقلّبات الزمن، وتحولات الحياة، فمنذ وجد الانسان وعرف اللغة والكلام، نشأت عنده الحاجة لان يقول للآخرين ما يعمل ويفكر فيه، ويعرف منهم كذلك ما يعملون وما يفكرون فيه، وطبيعته تجعله يهتم بما يدور حوله، فهو لا يستطيع الحياة وحده، فكان لابد من إيجاد وسيلة للتعبير، عن أرائه واماله والامه وحاجاته وغير ذلك، فتاتي أهمية استقاء المعلومة من مصادرها والحصول على الأدلّةٍ وبناء المعرفة وتكوين الاستنتاجات المنطقية، والتعامل معها بشكلٍ نقديّ، والذي بدوره يساهم في تنمية مهارات التفكير النقدي، والحد الأدنى من الموضوعية، لابد من التحليل و التثبت والتدبر والتفكر والتأمل، فليس كل ما يُعْرَف يُقال، وليس كل علمٍ يُبَث ويُنْشَر، وإنْ كان حقاً ، وليس كل ما حان وقته صَحَّ قوله، لكل مقام مقال وما يناسبه، حتى لا يُساء فَهْمٌ أو يُشوَّه معنى.

في وقتنا الحاضر انتشرت القنوات ووسائل التواصل، وتنوعت مصادرها بشكل لافت، وأصبحت جزءاً مهماً في حياتنا، تتيح سهولة التواصل مع الآخرين بسرعة وكفاءة عالية، وباتت هي القوة المهيمنة على اهتمامات الناس عامة، متابعوها مغرقين في حالة شبه مرضية، من تدوير أخبار وأحداث ومعلومات جزافا، تنقل فيه الإشاعات دون تثبت ولا تبين – أحاديث يومية يتناولها الناس – ليست ذات معنى وأهمية كبيرة، مؤلفها وناقلوها كحاطب ليل، مرة عود ومرة حبل ومرة حيّة – يتضح لاحقا انها غير صحيحة ومزيفة، تناولها الناس من مصدر غير موثوق، ثم يتضح ان الامر مجرد إشاعة أو معلومات غير مؤصلة، والضحية المتلقي الذي أصبح محبوسا في عالم افتراضي، جله اكاذيب واشاعات، لم يتحقق من صدقها وأصر على تصديقها، وأيضا نقلها وكأنه مغيبا، مصرا على جهالته وهذا شأنه، ولكن ما يثير العجب والدهشة، نقلها كما هي وبلا تبين وتثبت، ينقلها فيصدقه كثيرون، وتلك مصيبة، والمصيبة الأعظم أنها كثيرة هي الوسائل والقنوات التي تسوق لمثل هذه الشائعات، وأيا كانت وتقدمها لمتابعيها، وهي بذلك تفتقد الحد الادنى من المهنية. والموضوعية، ولا تقدر أثارها العظيمة وخطورتها، على الوعي والفكر، وجعلوا من منصاتهم أرضًا خصبة في زرع بذور الفكر المنحرف، باحترافية التقنية، وكان دور المتلقي التغاضي كمحاولة منه لمواكبة الوقع والسير مع الركب، والتأقلم مع ثورة التكنولوجيا، وهو بذلك من حيث يدري او لا يدري يمارس القابلية النفسية والخضوع والاستتباع. أحد الكاتب قبل أكثر من سبعين عاما يقول (ان أسوء عادة اكتسبها الانسان الحديث عادة قراءة الصحف، ففي الصباح روح الانسان أكثر استعدادا للتلقي، فتنهال عليه الصحف بكل ما أنتج العالم من شرور الأمس) انتهى.

هذا في عصرهم، ماذا لوكان الكاتب موجودا بيننا؟ وفي زمننا عصر القنوات ووسائل التواصل، ميمنة وميسرة وفي القلب والجناحان، وفي أذن الجوزاء منه زمازم، كانت الأخيرَ زمانَها وأتت بما لم تستطعهُ الأوائلُ، تأتي بكل ما هو غير مألوف، تلوث الفكر والنفس، وتصيب في مقتل.

بالفعل نحن بحاجة الى حمية، في عصر مليء بالتناقضات، وتنتشر فيه المعلومات انتشارا أشبه بالوباء، بحاجة الى تنظيم المعلومات بفعالية، وبطريقةٍ تخدم صحتنا الفكرية والإبداعية والنفسية. إذا ما أدركنا ان جل – ما يصلنا – سموم لا مرئية، تدخل الى ذواتنا، موجهة ومدروسة، من اجل غسيل العقل، تؤثر على القلب والعقل والفكر والتوجهات، وتشغلنا فيما لا ينفع، لابد من أخذ ا كل ما يصلنا – عبر القنوات و وسائل التوصل – بتروي ورُقي ، ونميز الغث من السمين، لتكون القلوب متفقة، و البناء متماسك، ونترك مساحات للتفاؤل، وتقبل بعضنا، واتفاق وجهات النظر، و أن تتسع قلوبنا، ونتبيّن الأمور، قبل أن نُفصِح عن بعض الوقائع، التي يكون التروّي فيها هو الأجدر من المسارعة بها، لتحقيق المصالح فدَرْءُ تلك المفاسد مُقدَّمٌ على ما سواها، يمكننا حُسن الانتفاء، بعين ناقدة وبصيرة ثاقبة والفهم والاستنباط، نأخذ منها ما يثبت العقيدة والدين ويرقى بالأخلاق، واستثمار منها كل مفيد واستخدمها هادفًا للخير وبالشكل الأمثل، لسنا مجبرين على تلقي هذا التدفق المعلوماتي، ولا أن نخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ.

*(كاتب صحفي، مذيع تلفزيوني)