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عمر شويل - جدة تعرف على أسماء ومراحل سباق فورمولا 1 بجدة،أعلنت المملكة العربية السعودية لأول مرة في تاريخها أنها ستستضيف سباق فورمولا 1 بجدة في فبراير 2021 وذلك بعد عقد شراكة مع منظمة السباق الذي يختص بسباق السيارات لمدة 15 عام وستقدم وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات كافة أشكال الدعم للمسابقة وذلك بأمر من الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وذلك وفقاً لرؤية المملكة لعام 2030 التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة دولياً وعالميا وإثبات قدرة المملكة على استضافة مثل هذه الأحداث العالمية.

أسماء الفرق المشتركة في سباق فورمولا 1

انضمت المملكة العربية السعودية إلى قائمة الدول التي احتضنت سباقات بطولات العالم بعد إعلانها لاستضافة سباق فورمولا 1 بجدة في فبراير 2021 والذي أعلنها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوم الخميس الماضي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن هذا الحدث الفريد، ويشارك في هذا السباق 10 فرق، وهم: مرسيدس، ريد بول، رينو، ماكلارين، راسينج بوينت، هاس، ألفا تاوري، ألفا روميو، فيراري، ويليامز.

مراحل سباق فورمولا 1

يتكون سباق فورمولا 1 من خمسة مراحل أساسية، وهم:

التجارب الأولى.

التجارب الثانية.

التجارب الثالثة.

تجارب تأهيلية لتحديد خط الانطلاق.

السباق النهائي.

وسيقام سباق التجارب الأولى والثانية يوم الجمعة، بينما سباق التجارب الثالثة والتأهيلية ستقام يوم السبت، أما السباق النهائي يقام يوم الأحد، وسيصعد على المنصة أول ثلاث فائزين في كل سباق للتتويج.

ونظرا للاهتمام والدعم الكبير الذي تقدمه المملكة للأنشطة الرياضية فقد استطاعت استضافة العديد من الأحداث الرياضية العالمية مثل: سباق فورمولا إي، وكأس السوبر الأسباني، وكأس السوبر الإيطالي، وبطولات التنس الدولية.