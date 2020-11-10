نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع حساب المواطن للإستعلام وتقديم طلب اعتراض على مستحقات شهر نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع حساب المواطن للإستعلام عن مستحقات دفعة شهر نوفمبر 2020 التي تم إيداعها فى حساب المستفيدين خلال الساعات الأولي من صباح اليوم العاشر من شهر نوفمبر 2020م، حيث يتجه بعض المواطنين السعوديين الذى تحدث لهم مشاكل فى تخفيض الدعم إلى تقديم طلبات اعتراض والذى سنقوم بايضاحه عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني خلال الفقرات التالية فى هذا المقال.

رابط موقع حساب المواطن للإستعلام عن مستحقات دفعة شهر نوفمبر 2020م

يتمكن المواطنين السعوديين المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن الدخول على رابط برنامج حساب المواطن للإستعلام عن المستحقات المالية الخاصة بالشهر الجاري نوفمبر 2020م من خلال الرابط التالي حساب المواطن الدفعة 36 وذلك بعد القرار الملكي الصادر من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين بتثبت وتوحيد مواعيد صرف الايداع النقدي للمواطنيين ليكون فى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

طريقة تقديم طلب اعتراض على حساب المواطن

تتم آلية تقديم اعتراض فى برنامج حساب المواطن 36 من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني حساب المواطن https://www.ca.gov.sa /

/ القيام بتسجيل الدخول ثم إختيار الدفعات.

القيام بإختيار الدفعة التى تريد تقديم اعتراض عليها.

ثم تقديم الطلب.

شروط صرف دعم حساب المواطن

حددت برنامج حساب المواطن المستحقين إلى الدعم نذكر لكم أهم هذه الشروط والتي جاء كالتالي: