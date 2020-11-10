نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام فاتورة الكهرباء السعودية برقم المشترك ورابط تحميل تطبيق ALKAHARB في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين في المملكة، بشكل دوري، عن استعلام فاتورة الكهرباء للشركة السعودية، بعد إتاحتها للحصول عليها ومعرفتها إلكترونيًا، بدلاً من طباعتها ورقيًا، لتوفير ملايين الريالات التي كانت تُهدر شهريًا بسبب تلك الطباعة، وأتاحت الشركة، خدمة الحصول ومعرفة قيمة الفاتورة الشهرية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو من خلال الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية، التي تُمد المشترك برسالة نصية شهرية بقيمة فاتورته، بالإضافة إلى إطلاقها تطبيق الـ ALKAHARBA الذي يُمكن تحميله على الجوالات الذكية، والاستفادة من الخدمات الخاصة بالشركة من استعلامات الفواتير وسدادها آليًا.

استعلام فاتورة الكهرباء للشركة السعودية

وأطلقت الشركة السعودية للكهرباء خدمة الاستعلام عن قيمة الفاتورة إلكترونيًا، وذلك من خلال تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لها من خلال اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص به، ثم اختيار بند معرفة الفاتورة الشهرية، ويتطلب منك ذلك تسجيل رقم المشترك أو رقم العداد الكهربائي الخاص بك، ثم الضغط على كلمة عرض الفاتورة، تظهر لك القيمة النهائية بالفاتورة والاستهلاكات الشهرية بالكيلو وات، ويمكنك أيضًا السداد من ذات الموقع، ويتم خصم القيمة من وسيلة الدفع الخاصة بك التي تتواصل بها مع الشركة.

اشتراك خدمة الفاتورة الإلكترونية

وبعد استعلام فاتورة الكهرباء السعودية من خلال الموقع الإلكتروني، يمكنك التمتع بمزايا الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية، والتي يتم توفيرها بشكل إضافي من قبل الشركة للحصول على فاتورة استهلاك الكهرباء شهريًا عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمشترك، وتمكنك فور اشتراكك من استلام إشعارات دورية بصدور الفاتورة موعدًا وقيمة، بجانب تنبيه بقرب موعد فصل الخدمة في حال عدم السداد، بالإضافة إلى إشعار باستلام سداد الفاتورة، ويتم الاشتراك فيها بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع الشركة على الرابط: https://www.se.com.sa/ar-sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة من رقم الحساب والبريد الإلكتروني.

اختيار اللغة التي تريد مراسلتك من خلالها.

الضغط على موافق أو إرسال.

الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة

ومن ناحية أخرى، واستمرارًا للخدمات التي توفرها الشركة لعملائها في جميع أنحاء المملكة، أتاحت تفعيل الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة أو إلغائها لاحقًا، والتي تُتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية، يتم احتسابه بناءً على متوسط الاستهلاك الفعلي لـه للـ 12 شهرًا الماضية، ولا يتم قطع خدمة الكهرباء عنه في حالة زيادة مبلغ الفاتورة لاحقًا عن قيمة المسدد في تلك الخدمة الثابتة، وللمزيد يمكنك متابعة الفيديو التالي:

رابط تحميل تطبيق ALKAHRABA

وفي إطار حرصها على توفير الحصول على خدماتها والتواصل معها آليًا بشكل أسرع، أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، تطبيق الهواتف الذكية، من أجل الحصول على خدمات حساب المشترك المتنوعة، بدايةً من تعريف حساب وبدء خدمة، انتهاءًا بإنهاء الخدمة ونقل الملكية، مع إمكانية التواصل مع مركز الرسائل والحصول على طلبات حجز المواعيد وطلبات الفواتير، وأخيرًا استعراض كافة الأمور المتعلق بالفاتورة الخاصة بك وعرض خطة الأقساط، ولتحميل التطبيق: