الثلاثاء 10-11-2020 4:15 مساءً آخر الاخبار كيف تهتم المرأة بديكور منزلها؟ لقاء مباشر أقيم على تطبيق زوم في برنامج ” أوصاف بيوتي “ عدد المشاهدات : 8 بلادي (biladi) : دوت الخليج – الأحساء : أسماء الهلال كيف تهتم المرأة بديكور منزلها؟لقاء مباشر أقيم على تطبيق زوم من دوت الخليج عبر قناة فريق جيل الأحلام في برنامج “أوصاف بيوتي “ يوم الاثنين الموافق ٢٣/٣/١٤٤٢ وكان اللقاء انعقد في تطبيق زوم وبتنسيق من الإعلامية ومقدمة البرنامج الأستاذه أوصاف الفارس وباشراف عام من رئيس التحرير الأستاذ عماد الصاعدي وكان اللقاء مع مهندسة الديكور حنان الفارس حيث دار النقاش عن أسرار التصميم الداخلي ومدى تأثيره على النفس ، ومدى أهمية وانعكاسه على الأشخاص ،واختيار اللوان والديكورات المناسبه لكل مكان .



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