نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل أبشر عن طريق الراجحي 1442 مباشر أفراد وأعمال البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفعيل أبشر عن طريق الراجحي 1442 عبر موقع الراجحي مباشر أفراد وشركات والذي يزداد البحث عنه عبر النت من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث يُقدم مصرف الراجحي مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية والاستثمارات المالية للمواطنين السعوديين والمُقيمين بالمملكة منذ حوالي 50 عام، ويستطيع أي مواطن الحصول على خدمات مصرف الراجحي بشكل إلكتروني من خلال التسجيل في بوابة أبشر الإلكترونية، ونقدم لكم في موقع ثقفني كيفية تفعيل أبشر الراجحي لكل من الأفراد والأعمال بخطوات سهلة، وكذلك تفعيل أبشر عبر الجوال.

تفعيل أبشر عن طريق الراجحي 1442

من الخدمات الضرورية للوافدين والمواطنين في المملكة للاستفادة من الخدمات الحكومية ضرورة اتباع خطوات التسجيل في أبشر وزارة الداخلية، والذي يقدم خدمات عديدة ولابد من التسجيل من أجل توثيق الحسابات البنكية في أبشر، وعبر مصرف الراجحي مباشر أفراد تجد خدمة أبشر الإلكترونية للراجحي، والتي يُمكن من خلال منصة أبشر الإلكترونية الحصول على كافة خدمات المصرف بشكل إلكتروني عن طريق الإنترنت.

تفعيل أبشر الراجحي 1442

يتم بسهولة من الدخول على منصة ابشر الراجحي التي نضعها في خطوات التسجيل لتفعيل الحساب في البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية عن طريق مصرف الراجحي سواء أفراد أو أعمال، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى أحد الفروع، وتوفير الوقت والجهد على العملاء، ومن الخدمات التي يتم الحصول عليها عبر أبشر، الخدمات المتعلقة بالتوظيف والجوازات والمرور والأحوال المدنية، ولابد من التسجيل في العنوان الوطني، لإرسال الخدمات عبر البريد السعودي، بل وكافة الجهات الحكومية والقطاعات التابعة لوزارة الداخلية أصبحت بوابة أبشر هي البوابة الأساسية التي لابد التسجيل بها حتى يتم فتح الخدمات وإجراءها بسهولة.

خطوات تفعيل أبشر مصرف الراجحي

لكي يستطيع المواطن السعودي الاستفادة من خدمات نظام أبشر لابد أن يقوم بالتسجيل في موقع أبشر الإلكتروني، ووضع رقم هاتفي له، والذي تستطيع تغيير رقم جوال ابشر بسهولة وتحديث بياناتك من الرابط السابق، ولتفعيل ابشر الراجحي عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

عليك الدخول على منصة أبشر الراجحي الإلكترونية عبر الرابط السابق

وكذلك من خلال الدخول على بوابة ابشر الداخلية مباشرة من هذا الرابط

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية والإقامة.

ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني، واضغط الموافقة على شروط التسجيل.

بعد ذلك سيقوم الموقع بتفعيل كود التسجيل الخاص بك.

ثم قم بتأكيد التسجيل وإدخال رمز التفعيل

وأنشئ كلمة السر لتتمكن من الدخول مرة أخرى للموقع.

ويتم تفعيل خدمة ابشر الراجحي عن طريق الراجحي عبر القيام بالخطوات التالية:

اضغط على خيار الخدمات الخاصة بالصرف.

ثم اضغط على القائمة المنسدلة واختار زر قبول

وذلك بعد إتمام قراءة شروط التسجيل.

ستلاحظ ظهور بيانات العميل، وهنا عليك الضغط على زر استمرار.

بعد الانتهاء من استكمال كافة الخطوات، ستلاحظ ظهور رسالة التفعيل الخاصة بك على الهاتف المحمول، والتي تتضمن كافة التفاصيل، ويُمكنك أيضاً تفعيل خدمة أبشر عبر الراجحي بطريقة أخرى، وذلك عن طريق الهاتف المصرفي من خلال الاتصال على الرقم التالي (920003344).

تطبيق مباشر الراجحي

بسهولة من خلال تطبيق الراجحي يمكنك تفعيل أبشر عن طريق الجوال بخطوات سهلة، وذلك بالقيام بتحميل تطبيق الراجحي حسب نوع نظام تشغيل الهاتف الذكي، واتباع الخطوات من القائمة الرئيسية:

يتم اختيار أيقونة أخرى

ثم اختيار التسجيل في ابشر

ثم اختيار التالي

وضع بيانات الشخصية والتأكد من صحتها، ورقم الهاتف المسجل

ثم الخطوة التالية، وتأتي لك رسالة اكتمال التفعيل

ويتم إرسال رسالة على هاتفك الجوال بها التفاصيل

وبذلك وضعنا كيفية إتمام تفعيل ابشر الراجحي عبر منصة ابشر ومنصة مصرف الراجحي، ومن خلال تطبيق الراجحي، والتسجيل من أجل تفعيل ابشر عن طريق الراجحي المباشر والصراف الآلي.