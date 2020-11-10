نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة مكتب العمل السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة اكثر ما يشغل عقول المتقاعدين عن العمل السؤال عن مكافة نهاية الخدمة وآلتي تكون رصيد لهم يصرف بعد التقاعد ،وتختلف المكافأة على حسب العقد بين العامل وصاحب العمل ونوعه والمدة التي قضاه في العمل وكذلك تقاعدة على اى درجة عمل ويتم حساب المكافأة وفقا للأحكام نظام العمل،ويحصل الشخص على هذه المكافأة فور الانتهاء من مدة العمل، وهذا سواء كان الشخص أتم المدة المحددة له أو غير المحددة بسبب المرض أو العمر أو غيرها من الأسباب الأخرى وفقا للقوانين والدستور الموجود في كل دولة وهذه المكافأة تساعد الشخص في الحصول على حياة كريمة، ويمكن الاستفادة من خدمات مكتب العمل من خلال التسجيل على البوابة الإلكترونية لموقع وزارة الموارد البشرية فهذه الخدمات تبين لك حقوقك والواجبات التي عليك التي يجب الالتزام بها تجنباً لحدوث مشاكل بين العامل الوافد وصاحب العمل، فعند الدخول على أي خدمة عبر الموقع الإلكتروني وضعت الوزارة للمستخدم الشروط والأحكام الواجب الالتزام بها لإتمام الخدمة. كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة يتم احتساب مكافأة نهاية العمل بعد انتهاء مدة العمل سواء بانتهاء العقد أو الاستقالة لأسباب مرضية أو أي أسباب أو بلوغ سن التقاعد. إذا كانت فترة العمل من سنتين إلى خمس سنوات تكون المكافأة حوالي الثلث من مرتبه في عدد السنين التي قام بالعمل بها. وإذا كانت فترة العمل ما بين الخمس سنوات والعشر سنوات فإن العامل يستحق ثلثي مكافأة نهاية الخدمة. إذا كانت فترة العمل أكثر من عشر سنوات فإن العامل يستحق المكافأة كاملة. إذا قام العامل بتقديم استقالته من العمل فهو يستحق مكافأة نهاية الخدمة إذا كان يعمل في هذا العمل أكثر من عامين أما لو كان أقل من عامين فليس من حقه مكافأة نهاية الخدمة. إذا حدث إنهاء للعقد من طرف صاحب العمل فإن العامل يستحق المكافأة كاملة عن مدة خدمته. حالات عدم استحقاق مكافأة نهاية الخدمة إذا قام العامل بالتزوير في عملة.

القيام بجريمة مخله بالشرف والأمانة.

لو تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوم متصلة.

إذا قدم العمل استقالته في العمل قبل أن يبلغ عامين من تاريخ تعيينه.

إذا حدث اعتداء علي صاحب العمل أو أي من المديرين.

إذا قام العمل بإفشاء سر من أسرار العمل.

إذا استغل العامل مركزه الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية بطريقة غير مشروعه.

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