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عمر شويل - جدة أصبح تمويل مصرف الراجحي الجديد لعام 2020 مُتاح لكافة عملاء المصرف، سواء كانوا وافدين أو مقيمين بالمملكة العربية السعودية، ويُعد مصرف الراجحي من أكبر مصارف العالم، ويحتوي على 570 فرع خُصص من بينهم 152 فرع للسيدات فقط، كما أنه تم تأسيس البنك منذ عام 1957، ويُقدم المصرف مجموعة من القروض والبرامج التمويلية التي تسهم في حل مشكلات العوائق المالية، وأيضاً تساعد الراغبين في فتح المشاريع أو التملُك، ويعمل كل هذا على إنعاش اقتصاد المملكة العربية السعودية، كما أنه يوجد برامج أخرى وقروض تعمل على منح الفرد الحرية الكاملة في التصرف بالقرض بما يناسب رغباته واحتياجاته.

الشروط الجديدة للحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي 2020

يسمح التمويل الشخصي من مصرف الراجحي للأفراد قضاء حاجاتهم، ومنها تجديد المنزل أو الأقساط الدراسية أو سداد الديون وغيرهم، كما أن فترة السداد تصل فيه إلى 60 شهراً، وأتاح البنك التقديم على القرض إلكترونياً، وتم وضع عدة شروط يجب الالتزام بها من قبل العميل لحصوله على القرض، وجاءت الخطوات على النحو التالي:

يجب ألا يقل عمر المواطن المتقدم عن 25 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً. يشترط التزام المواطن بتسديد القيمة المالية للقرض في موعده المحدد ولا يجب التخلف عنه. يجب ألا يقل دخل المواطن والمتضامن عن 10.000 آلاف ريال سعودي، وذلك في حالة الحصول على قرض مشترك. يشترط تحويل الراتب لمصرف الراجحي. يشترط العمل مسبقاً في جهة معتمدة لدى المصرف. يجب إرفاق خطاب يفيد تحويل الراتب من جهة العمل إلى البنك.

خطوات التقديم على تمويل الراجحي 2020

للتقديم على تمويل مصرف الراجحي الجديد 2020 إلكترونياً، بعد توافر الشروط السابقة يجب إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي .

. النقر فوق “المصرفية الشخصية” الموجودة أعلى الصفحة.

النقر فوق “التمويل”.

النقر على مربع “تعرف على المزيد”.

النقر على “تقدم بطلبك الآن” الموجودة أعلى الشاشة.

إدراج البيانات المطلوبة في صفحة الطلب.

النقر فوق “submit”.

كما يمكنكم تحميل تطبيق الراجحي الجديد 2020 والتمتع بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها المصرف، لنظام الأندرويد من جوجل بلاي، ونظام الآبل ستور لأجهزة الآيفون، ولأجهزة هواوي من الآب جاليري.