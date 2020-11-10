نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اختبار على منصة مدرستي للمعلمين بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى الكثير من المعلمين من أجل عمل اختبار على منصة مدرستي لتقييم أداء الطلاب والطالبات وللاطمئنان على سير العملية التعليمية بنجاح كبير، ويذكر أن وزارة التعليم السعودي أطلقت منصة مدرستي في بداية العام الدراسي الحالي لتكون بمثابة بيئة تعليمية افتراضية وقدمت كافة الدعم للطلاب والمعلمين لنجاح العملية التعليمية بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى. خطوات عمل اختبار على تيمز للمعلمين الولوج إلى منصة مدرستي.

تسجيل الدخول لحساب المعلم في المنصة.

الدخول على تبويب office ثم كل التطبيقات ومنها اختر برنامج forms.

يطلب منك الرقم السري لحسابك في مايكروسوفت.

قم بالنقر على خيار اختبار جديد أختر العنوان والوصف للاختبار.

البدء في كتابة الأسئلة.

بعد الانتهاء من عمل كافة الأسئلة يجب مشاركة الاختبار مع الطلاب يوجد عدة خيارات إما من خلال البريد الإلكتروني أو نسخ الرابط وإعطائه للطلاب.

أو النقر على كلمة الحصول على ارتباط ثم النقر على أيقونة مشاركة، على برنامج تيمز

ثم الذهاب لبرنامج تيمز النقر على الواجبات النقر على إنشاء اختبار، النقر على الاختبار ثم النقر على التالي.

يصل الاختبار في الحال إلى الطالب حتى يقوم بحله. كيفية رصد درجات الاختبار على مدرستي لرصد درجات الطلاب بعد أداء الاختبارات اتبع الخطوات التالية: قم بفتح حسابك في مدرستي واختر منه أوفيس ثم forms.

بعد ذلك يفتح معك كل الاختبارات التي قمت بعملها.

اختر من بينها الاختبار الذي تريد معرفة درجاته.

النقر على كلمة الاستجابات ثم النقر على مراجعة الإجابات.

رؤية أسماء الطلاب المشتركين بالاختبار وإجابة كل طالب على حدا.

ثم النقر على أيقونة نشر الدرجات يقوم البرنامج تلقائيًا بإعطاء كل طالب درجته. كيفية عمل اختبار على مدرستي للمعلم الدخول للصفحة الرئيسية لمدرستي بحساب المعلم.

النقر على أيقونة المقررات ثم اختيار خيار الاختبارات.

النقر على إضافة اختبار.

ثم بتحديد التسلسل الزمني للاختبار وعنوانه ونوعه من ثم النقر على التالي.

تظهر صفحة جديدة انقر على أيقونة إضافة سؤال ثم الاختيار من أنواع الأسئلة المتاحة.

قم بتحديد درجة كل سؤال والنقر على حفظ.

بعد الانتهاء من كل الأسئلة انقر على أيقونة حفظ ومتابعة.

تظهر لك رسالة تم الحفظ بنجاح.

قم بالنقر على أيقونة إرسال الاختبار لإرساله للطلاب، وحدد تاريخ بداية الاختبار وتاريخ النهاية ومدته.

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