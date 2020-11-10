نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل بموقع الوليد بن طلال للفوز بالسكن والسيارة بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل بمؤسسة الوليد بن طلال للأعمال الخيرية بالمملكة العربية السعودية، من اهم ما يبحثون المواطنين بالمملكة عن كيفية التسجيل بموقع الوليد بن طلال وما هي المساعدات التي تقدمها المؤسسة للمواطنين والمواطنات، فتعمل المؤسسة علي توفير ومساعدة المواطنين الذين يعانون من مشاكل مادية واجتماعية والذين يحصلون علي دخل قليل، فهي تعتبر من أفضل واهم المؤسسات بالسعودية، لمساعدة جميع الاسر من أجل أن يعيش عيشه كريمة ورفع المستوي، وقد حددت المؤسسة كيفية التقديم لهذه الاسر ببعض الشروط البسيطة الخاصة التي يجب توافرها للمواطن التي يقوم بالتقديم للحصول علي مساعدات مالية من اجل استحقاق المساعدات المتاحة بالمؤسسة، تابعوا معنا التسجيل بمؤسسة الوليد بن طلال وما هي المساعدات المقدمة من هذه المؤسسة. شروط الحصول علي وحدة سكنية أو سيارة من مؤسسة بن طلال الخيرية يجب علي كل مواطن يقوم بالتقديم علي الموقع ان يتم توفير كافة الشروط المطلوب من أجل الاستحقاق والحصول علي المساعدات ومن هذه الشروط:- ان لا يكون للمتقدم سيارة او عقارات باسم الشخص

ان لا يزيد راتب الدخل الشهري عن 3000 ريال سعودي

سوف يتم التعهد بعدم بيع او تأجير الوحدة السكنية او السيارة التي يحصل عليها من المؤسسة

يتم تقديم الطلب مرة واحدة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية يجب عليك الدخول الي الموقع الالكتروني مؤسسة الوليد للراغبين في التسجيل

للراغبين في التسجيل قم بالضغط علي تسجيل جديد

قم بملء جميع البيانات التى أمامك الاسم رباعي والبريد الالكتروني والجوال يتم ملء النموذج بشكل صحيح

ادخال رقم الهوية الوطنية

تسجيل الحساب الخاص بالمتقدم علي تويتر

عليك التأكد من جميع البيانا المسجلة وقم بالضغط علي تسجيل البيانات

انتظر رد من المؤسسة وسوف يتم الاعلان كل شهر عن أسماء الفائزين من خلال حساب صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال في تويتر، ويتم الاتصال بهم شخصيا لتسليم الوحدات السكنية والسيارات رقم هاتف مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية تم تحديد رقم خاص للتواصل والاستفسارات من المكتب الخاص بسمو الامير الوليد بن طلال، في حالة الاستفسارات والمساعدات المقدمة من خلال المؤسسة وكيفية الحصول عليه، وهو 966112110000، وتهدف مؤسسة الوليد بن طلال تقديم كافة الخدمات والمساعدات للمتقدمين الذين يعانون من مشاكل مالية وتعمل علي مساعدتهم وقضاء حوائجهم.

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