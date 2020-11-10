نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب فى السعودية اليوم تشهد إنخفاض فى تعاملات مساء الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الذهب فى السعودية اليوم تشهد إنخفاض كبير فى بعد أن ارتفع سعر الذهب أمس الإثنين إرتفاع لم تشهده المملكة منذ أكثر من شهرين، لذا يعد انخفاض سعر الذهب اليوم من الأمور التي أسعدت الملايين نظرا إلى أهمية الذهب فى حياة الكثير من المواطنين والمقيمين بالاراضي السعودية، كما تتزايد أهمية الذهب عند القادمون على الزفاف والراغبين فى شراء الهدايا الذهبية، حيث جاءت اسعار الذهب بعد تعاملات مساء اليوم الثلاثاء للذهب عيار 21 بسعر 197.04 ريال سعودي اى بما يعادل تقريباً 52.53 دولار أمريكى.

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء

ننشر لكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني اخر اخبار أسعار الذهب والذى يأتي فى مقدمة الأمور التى تتزايد عليها عمليات البحث إضافة إلى أسعار البنزين الجديدة والدعم الأشهر فى المملكة العربية السعودية دعم حساب المواطن الذي تم إيداعه اليوم وجاءت اسعار أوقية الذهب 7003 ريال سعودي اى بما تعادل 1867 دولار، فيما جاء سعر الكيلو الذهب 225186 ريالاً سعودياً والذى يعادل 60035 دولار.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر فى السعودية