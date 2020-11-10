نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الأرامل والمطلقات بدون كفيل من بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف من أبرز ما يتم البحث عنه من قبل الكثير من السيدات السعوديات لكي تتعرف على طريقة الحصول على قرض الأرامل والمطلقات والشروط التي يجب أن تنطبق عليهم، حيث أن الحكومة السعودية تسعى دائماً لكي تحسن الحالة المادية للمواطنين المحتاجين وبالأخص الأرامل والمطلقات وذي الاحتياجات الخاصة، حيث أن البنك يقدم قروض خاصة للأرامل والمطلقات وأيضاً لمحدودي الدخل، ويراعي سهولة تقديم القروض ويضع شروط بسيطة لكي تعينهم على المعيشة لقضاء كافة احتياجاتهم الهامة، ونحن اليوم سوف نتعرف على كيفية الحصول وشروط قروض الأرامل والمطلقات. شروط قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف بدون كفيل لا تملك المطلقة أو الأرملة سجل تجاري جاري

يجب أن تكون السيدة حاملة للجنسية السعودية.

يجب أن لا يتعدى نسبة الفرد الواحد من دخل العائلة عن 2000 ريال سعودي.

الاهتمام بتقديم ما يثبت أنها أرملة أو مطلقة.

إذا كانت لديها أطفال معاقين وغير متزوجون يتم احتسابهم من بين أفراد الأسرة ولن يحسبنهم على حسب أعمارهم.

إذا كانت المرآة تعمل بالفعل بالقطاع الخاص فمن الضروري أن لا يتعدى الراتب الشهري عن 10 ألاف ريال سعودي.

الحرص على أن تقدم جميع الضمانات الكافية التي يستطيع البنك أن يحصل من خلالها على الأقساط التي تتعلق بالقرض. كيفية التقديم والتسجيل على قروض كنف بنك التسليف يتم التسجيل على حسب رغبة المتقدمة سواء كانت ترغب في أن تقوم بتقديم الطلب بطريقة مباشرة، أو تقدمه بطريقة إلكترونية عبر شبكة الانترنت، أو تذهب لأقرب فرع من فروع بنك التسليف لكي تنفذ كافة إجراءات التقديم.

تبدأ المتقدمة بمليء كافة البيانات بنموذج طلب لقرض المطلقات والأرامل.

الحرص على توفير المستندات الرسمية التي يطلبها منها البنك من أجل الحصول على القرض، ويجب أن تكون موقعة ومختومة قبل أن تقدم للموظف الموجود بالبنك.

بالنهاية يقوم العميل بإضافة رقم الهاتف لكي يكون من السهل التواصل معه عند إتمام مراجعة الطلب وإذا كان مستوفية لكافة الشروط المطلوبة يتم التواصل من خلال البنك مع العميل لكي تأتي للحصول على القرض بكل سهولة ومعرفة مدة السداد.

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