نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلات شخصية بأقل راتب تصل إلى 2 مليون ريال للمواطن والمقيم والمتقاعد بمميزات كبيرة من بنك البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية هو أحد البنوك الرائدة والمنافسة لجميع بنوك المملكة، ينافس بنك البلاد من خلال طرح طرق مصرفية حديثة تناسب جميع العملاء وتناسب أوقاتهم وقدرتهم علي التعامل مع البنك، ويوفر بنك البلاد برامج تمويل مصرفية مناسبة لدخل المواطن والمقيم أو المتقاعد، حيث يطرح بنك البلاد تمويل شخصي يصل إلى 2 مليون ريال وفق قواعد الشريعة الإسلامية، فهناك الكثير من المواطنين يبحثون عن طرق تحقيق أهداف للاستثمار أو أهداف شخصية لتحقيق أحلام مختلفة، ويحقق بنك البلاد ذلك من خلال الحصول علي تمويل شخصي من بنك البلاد، واليكم شروط ومميزات الحصول علي قرض شخصي من مصرف بنك البلاد للمواطن السعودي والمقيم والمتقاعد. مزايا رئيسية للتمويل الشخص من بنك البلاد للمواطن والمقيم والمتقاعد يوفر بنك البلاد تمويلات متنوعة ومختلفة وفق رغبة كل عميل ليصل بحد أقصي إجمالي التمويل 2 مليون ريال. يوفر بنك البلاد فترة سداد خاصة لأقساط التمويلات تصل إلى فترة 60 شهر. توفير ميزة السداد المبكر لقيمة التمويل الذي يحصل عليه العميل وذلك وفق تعليمات صندوق النقد السعودي. يتم صرف التمويل الشخصي وفق الراقبة الشرعية، بالإضافة إلى إمكانية تأجيل دفع قسط من كل عام. التمويل متاح صرفه لجميع الأشخاص بالمملكة سواء مواطنين سعوديين أو مقيمين أو متقاعدين أيضاً. توفير ميزة الحصول علي التمويل بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل، وإمكانية طلب تمويل إضافي إلى التمويل الأول. شروط صرف التمويل الشخص من بنك البلاد للمواطن والمقيم والمتقاعد يوفر بنك البلاد التمويل الشخصي لجميع المواطنين بحيث لا يقل العمر عن 18 عام. أن يمتلك العميل الراغب في التمويل حساب جاري داخل بنك البلاد. ألا يقل الراتب الشهري للمواطنين الذين يحملون الجنسية السعودية عن 3000 الآف ريال سعودي. ألا يقل الراتب الشهري للمواطنين الذين لا يحملون الجنسية السعودية عن 3500 الآف ريال سعودي. يتم تحصيل رسوم إدارية 1% من مبلغ التمويل الذي يحصل عليه العميل أو أن يقوم العميل بدفع مبلغ 5000 الآف ريال كحد أقصي. يجب علي العميل أن يقوم بتحويل الراتب إلى بنك البلاد. تقديم طلب إلكتروني للحصول علي قرض من بنك البلاد يوفر بنك البلاد إمكانية تقديم طلب تمويل شخصي بدون موافقة الكفيل من أي فرع من فروع بنك البلاد علي أن يتم الدخول علي رابط التمويل وهو تسجيل طلب، ومن خلال هذا الرابط يستطيع أي مواطن سعودي أو وافد أو متقاعد طلب مبلغ التمويل الذي يرغب به.

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