نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات الضمان الاجتماعي وباقى 11 يوم على انتهاء المهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث حول تحديث بيانات الضمان الاجتماعي من قبل المواطنين السعوديين، حيث دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي عبر “تويتر” إلى تحديث بيانات الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي قبل يوم 20 نوفمبر الحالي من هذا العام، وبمجرد انتهاء هذه المدة يتم الانتهاء من عمل تحديث بيانات للضمان الاجتماعي، وقد أكدت الوزارة من خلال موقعها الرسمي أنه يمكن تحديث البيانات من خلال الدخول على بوابة الوزارة الإلكتروني ونوضح خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي من خلال هذا المقال عب رمتابعة موقعنا ثقفني، ويتم تحديث البيانات لضمان استمرار صرف المعاش الضماني.

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي :

يمكن تحديث بيانات مستفيدي الضمان من خلال الخطوات التالية :

الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الرابط الإلكتروني للوزارة اختر الملف الشخصي اختر تحديث البيانات راجع البيانات وفق المستجدات ثم اضغط إرسال الطلب

حملة تحديث إلكترونية :

أعلنت الوزارة منذ أيام قليلة من خلال صفحتها الرسمية عبر “تويتر” عن إطلاقها حملة جديدة لتحديث البيانات، تستهدف من خلالها الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي من أجل أن يسرعوا إلى تحديث البيانات من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهذا توفير على المواطن بدلاً من الذهاب إلى الفرع الرئيسي ومضيعة الوقت، حيث تهدف خدمات الضمان الاجتماعي إلى تسهيل وتيسير قضاء الحاجة بدون مواجهة أي مشاكل.

رفع مستوى جودة الخدمات :

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن هذه الحملة التي تتعلق بتحديث البيانات للأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي تهدف إلى رفع مستوى الوزارة وجودة الخدمات المقدمة للاستفادة منها، بالإضافة إلى آلية تطوير آليات دعمها للأشخاص المستفيدين وضمان وصول ذلك الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة وتقنيات تيسر من تدفق المخصصات المالية الموجهة لهم، ومن الجدير بالذكر أن الحملة ستساهم بشكل مباشر في نجاح عدد من برامجها ومبادراتها التي تهدف إلى تخفيف من آثار جائحة كورونا على المستفيدين من خدماتها وتدعوا الوزارة كافة مستفيديها إلى سرعة تحديث بياناتهم عن طريق بوابتها الإلكترونية لضمان استفادتهم من خدماتها بحسب الاحتياج الفعلي ومدى انطباق الشروط عليهم.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي :

نظام الضمان الاجتماعي يهدف إلى تحقيق ضمان حد أدنى من الدخل وذلك بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية لكل شخص مستفيد، بالإضافة إلى ضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى وإيجاد رابط وثيق بينهم، كما يهدف الضمان إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقاً، ويتماشى المشروع مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 التي ركزت على تحويل شريحة المستفيدين من متلقي المساعدة إلى منتجين ومشاركين في التنمية.