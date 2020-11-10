نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر للتوظيف استعلام برقم الهوية عن القبول المبدئي وشروط قبول أبشر توظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبشر للتوظيف استعلام برقم الهوية وشروط قبول أبشر توظيف والطريقة الصحيحة للتقديم على الوظائف، ثلاثة تساؤلات تشغل بال كل الراغبين في العمل بالجهات الحكومية من مواطني المملكة، حيث تم توحيد الإجراءات المطلوبة لتوظيف المواطنين في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر توظيف، حيث تقوم الجهات الحكومية بشكل متجدد ومستمر بالإعلان عن فرص العمل الخالية للمواطنين من الجنسين، بالاضافة إلى الشروط والتخصصات المطلوبة في تلك الوظائف عبر المنصة، وذلك عن طريق الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية ومنصة أبشر للتوظيف.

خدمات منصة أبشر للتوظيف استعلام برقم الهوية

يمكن للمواطنين الراغبين في التقديم على وظائف الجهات الحكومية في اختيار الوظيفة المناسبة عبر منصة أبشر للتوظيف، وذلك عبر تعبئة البيانات وإنشاء السيرة الذاتية ومن ثم التقديم على الوظيفة المناسبة، ولكن يشترط اختيار الوظيفة المناسبة للمؤهلات والخبرات التي يمتلكها المتقدم للوظيفة، بالاضافة إلى أنه لا يمكن التقديم على أكثر من وظيفة في نفس القطاع، ويمكن عبر أبشر للتوظيف استعلام برقم الهوية عن حالة القبول، وذلك عبر خدمة التعرف على حالة الطلب بشكل إلكتروني، وكذلك يمكن عبر المنصة استرجاع رقم الطلب في حال فقدانه.

أبشر للتوظيف استعلام برقم الهوية 1442

تتلخص رحلة المواطن في الحصول على وظيفة بالجهات الحكومية عبر أبشر توظيف في تعبئة بياناته والسيرة الذاتية، ثم اختيار الوظيفة والتقديم عليها، فإذا تمت الموافقة على توظيفه مبدئياً تصله رسالة نصية تبلغه بالموافقة، أو يتلقى رسالة برفض طلب التوظيف، أو يستطيع الشخص إجراء استعلام برقم الهوية عن القبول المبدئي بالوظيفة عبر منصة أبشر للتوظيف، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر للتوظيف، ومن أعلى الصفحة يقوم بالضغط على أيقونة إشعار القبول. يقوم المستخدم بتعبئة البيانات اللازمة لتنفيذ إجراء الاستعلام، حيث يطلب النظام إدخال رقم هوية المتقدم للوظيفة، رقم هوية الأب، تاريخ ميلاد المتقدم للوظيفة وجنسه وحالته الاجتماعية، بالاضافة إلى إدخال رقم الطلب. يقوم المستخدم في الخطوة الأخيرة بالضغط على أيقونة عرض، لإجراء استعلام برقم الهوية عن القبول المبدئي في الوظيفة. سوف يعرض النظام حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض، مع تحديد موعد ومكان المقابلة الشخصية في حالة قبول الطلب.

شروط قبول أبشر توظيف

يشترط في المتقدم بطلب التوظيف عبر منصة أبشر توظيف عدد من المتطلبات والشروط هي:

يجب ألا يكون المتقدم للوظيفة عبر أبشر توظيف منسوباً لأي جهة حكومية.

يجب ألا يكون المتقدم قد سبق له التوظيف في وظيفة تابعة لنظام الخدمة العسكرية.

يجب أن يجتاز المتقدم اختبار القبول بالوظيفة والمقابلة الشخصية بنجاح.

يجب أن يكون المتقدم لائقاً للخدمة العسكرية من الناحية الطبية.

يجب أن تتوفر في المتقدم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة لشغل الوظيفة.

أبشر للتوظيف طريقة التقديم على الوظائف

يوجد عدد من الخطوات التي يجب أن يلتزم بها المتقدم للوظيفة عبر أبشر للتوظيف، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح لزيادة نسبة قبوله في الوظيفة، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر للتوظيف، ومن الصفحة الرئيسية يقوم بالضغط على أيقونة الوظائف المتاحة. يقوم المستخدم بعد ذلك باختيار الوظيفة التي تناسب مؤهلاته العلمية وخبراته، وفقا لشروط ومتطلبات الوظيفة. يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب، ثم تعبئة المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة. يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة موافق، ثم يضغط على أيقونة التالي ليطلب النظام إدخال بيانات المؤهل العلمي. بعد دخال بيانات المؤهل العلمي يقوم المستخدم بالضغط على موافق ثم عرض، ليعرض النظام كافة البيانات أمام المستخدم للتحقق والتأكد منها. يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة نعم للتأكيد على صحة البيانات، أو يضغط على أيقونة لا في حال رغب في العودة لتعديل بعض البيانات. وبعد ذلك يمكنه لاحقا عبر أبشر للتوظيف إجراء استعلام برقم الهوية عن حالة الطلب.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا حول منصة أبشر للتوظيف وكيفية إجراء استعلام برقم الهوية عن القبول المبدئي بالوظيفة، وتعرفنا على شروط قبول منصة أبشر توظيف، بالاضافة إلى الطريقة الصحيحة للتقديم على وظائف الجهات الحكومية عبر منصة أبشر للتوظيف.