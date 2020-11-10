نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر للتوظيف و الاستعلام برقم الهوية وشروط قبول أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبشر للتوظيف و الاستعلام برقم الهوية وشروط قبول أبشر للتوظيف ، قد تستقبل بوابة أبشر للتوظيف الكثير من طلبات وظائف الجوازات بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية عن وظائف جديدة في الجوازات على رتبة جندي اعتباراً من يوم الاثنين سوف يتم الإعلان عن قبول الوظائف على منصة أبشر بعد غلق التقديم على الوظائف المتاحة وسوف يقوم الإعلان عن قبول المتقدمين وسوف يتم تحديد موعد المقابلة المبدئية ، كما تقوم الجهات المعلنة بالتواصل مع المقبولين في الوظيفة من خلال إرسال رسالة نصية للمتقدم بالقبول أو الرفض .

كيفية التقديم على بوابة أبشر للتوظيف استعلام برقم الهوية 1442

يجب على المواطن التقديم على الوظيفة من خلال منصة أبشر الإلكترونية في إدخال جميع البيانات والسيرة الذاتية للمتقدم وإذا حدث موافقة مبدئية سوف تصل إليه رسالة نصية بقبول تقدم الوظيفة أو رفض طلب التوظيف وقد يمكن للشخص المتقدم الاستعلام عن قبول أو رفض الوظيف برقم الهوية من خلال منصة أبشر خلال الخطوات التالية :-

أولاً يقوم المتقدم للوظيفة بالدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر للتوظيف ثم يضغط على كلمه إشعار القبول .

يقوم المتقدم بإدخال جميع البيانات اللازمة للاستعلام عن الوظيفة يطب الموقع رقم هوية المتقدم ورقم هوية الأب وتاريخ ميلاد المتقدم وجنسيته والحالة الاجتماعية له ثم يدخل رقم الطلب .

ثم يضغط المتقدم على كلمة عرض الطلب للاستعلام برقم الهوية للقبول المبدئي للوظيفة .

وأخيراً سوف يقدم النظام بقبول أو رفض الطلب ، وفي حال القبول سوف يحدد لك موعد المقابلة المبدئية .

ما هي شروط شروط التقديم في الوظيفة من خلال منصة أبشر للتوظيف