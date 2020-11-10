نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استعارة عمال الزراعة من خلال أجير ‏بعد إلغاء نظام الكفالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏شروط استعارة عمال الزراعة من خلال أجير بعد إلغاء نظام الكفالة، ‏وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت أنه يمكن لجميع منشآت القطاع الزراعي الذي لا يتعدى في العمالة أكثر من ستة عمال استعارة، وذلك من منشاة أخرى حيث يمكنهم ذلك بعد أن يتم الحصول على التصريح الخاص بخدمات العمالة من خلال منصة أجير.

‏شروط استعارة العمالة

أولا يتم تغطية الحاجة الموسمية المنشآت التي تساهم في إنتاجية المزارع المحلية والعمل على تقليل كافة التكاليف على جميع أصحاب المزارع.

ينبغي العمل على توفير كافة الحلول الهامة التي تعمل على تنبيه كافة الإحتياجات الخاصة بهم ويكون تحت رعاية وزارة الموارد البشرية وذلك يتوقف على الضوابط التنظيمية بالإضافة إلى أنها هذه الخدمة ‏تعود بالفائدة على جميع الصيادين والمذيعين لكي يتمكنوا من الاستفادة بالخدمات العمالة، ويدعم في نفس الوقت أصحاب المنشآت الصغيرة وأكدت الوزارة أنه فتره الاعارة لن تتعدى ستة أشهر في السنة والمدة المحددة لفترة الواحدة أربع اشهر وبالتالي العدد الذي تم السماح به للإعارة لا يتعدى 12 عامله.

‏إلغاء نظام الكفالة

‏وزاره الموارد البشرية أعلنت منذ عدة أيام من إطلاق مبادرة للعمل على تحسين العلاقة بين برنامج التحول الوطني والتي تقوم بدعم رؤية الوزارة لعمل سوق مميز، وتنمية كافة الكفاءات، حيث تقوم بتقديم ثلاثة مبادرات هامة وهي تطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي بالإضافة إلى تقديم خدمة التنقل الوظيفي وأخيرا خدمات المبادرة مع جميع العاملين والوافدين منشآت القطاع الخاص.