نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم استفادات الموظفات السعودية من برنامج وصول في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏دعم استفاده الموظفات السعودية من برنامج وصول، ‏قام صندوق تنمية المواهب البشرية بالعمل على زيادة الدعم لكي تستفيد جميع الموظفات السعودية من برنامج وصول الخاص، وذلك من 24 شهر بدلاً من 12 شهراً وذلك وفقا لكافة التحديثات الجديدة التي تم تنفيذها على هذا البرنامج.

‏يشمل هذا التحديث الجديد لكي تستفيد منه العديد من الموظفات السعوديات في ظل دعم الصندوق لكي تتمكن المرأة من التسجيل فيه، إذا كانت من موظفي القطاع الخاص وتتضمن كافة التحديثات الجديدة على رفع الدعم المالي إلى 1100 ريال سعودي بدلا من 800 ريال سعودي.

هدف يضاعف مدة استفادة الموظفات من برنامج وصول

‏أما بالنسبة لي الأهلية الجديدة المقدمة من البرنامج للاستفادة من هذا الدعم أكثر يخصني خصم 80% بعد كل نحلي وبالتالي تم العمل على زيادة الحد الأعلى إلى 1100 ريال سعودي لجميع المستفيدات بأجر أقل من 600 ريال سعودي وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للموظفات التي يبلغ الإيجار الخاص بها من 600 إلى 800 ريال سعودي.

خدمات برنامج وصول

‏حيث يقوم برنامج وصول بتقديم كافة الخدمات التي تم ترخيصها من قبل الشركات المتخصصة التابعة لوزارة النقل وبالتالي يمكن للمواطنات التي تريد الاشتراك ‏في قيادة المركبات يمكنها أن تنضم إلى الشركات التي تم تخصيصها ويتواجد في العديد من المناطق مثل المنطقة الشرقية ومكة المكرمة والرياض والجوف والباحة ونجران والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة والحدود الشمالية، حيث يعمل هذا البرنامج على دعم المرأة وتسهيل كافة التكاليف خاصة للسعوديات العاملة في القطاع الخاص.