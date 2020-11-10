نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا بدون استخدام بطاقة الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا بدون استخدام بطاقة الهوية، ‏تطبيق توكلنا قام بالرد على استفسار أحد المواطنين حول كيفية التسجيل خاصة أنه لا يوجد لديه أي بطاقة هوية، حيث أوضحت تطبيق توكلنا من خلال الحساب الرسمي الخاص به عبر موقع تويتر من خلال الإنترنت أن المواطن التي الذي يتواجد داخل المملكة السعودية وليس لديه بطاقة هوية يمكن أن يكون باستخدام رقم في سجل الأسرة، ولكن ينبغي قبل ذلك أن يكون مسجل ويقوم باضافة رقم سجل الأسرة وجواله من أحد المسجلين في بوابة أبشر الإلكترونية.

‏خطوات الحصول على التصريح

‏أوضح قبل ذلك تطبيق توكلنا عن كافة الخطوات التي ينبغي اتباعها للحصول على التصريح حيث يمكن لجميع المواطنين اتباعها وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وسوف نوضح لكم كفت الخطوات المطلوبة الاستفادة من تصريح تجمع وهو كالآتي:

‏أولا يتم الدخول إلى تطبيق توكلنا هو تحديد الخدمات بعد ذلك تقوم باختيار طلب التصريح ثم تقوم بتحديد تصريح تجمع وتقوم بتحديد سواء كان شخصيا أو تجارياً أو حكومية بعد ذلك تقوم بإضافة كافة البيانات المطلوبة منك والتي تتضمن اسم التجمع والعدد المسموح له وأسماء الأشخاص ثم تقوم بالضغط على طلب التصريح، وسوف يظهر لك في قائمة تصليح التجمع من الخدمات بعد ذلك تقوم بالضغط على التصريح وسوف تظهر لك oh لمسحه من قبل الزور.

‏وبعد أن تقوم باتباع كافة الخطوات التي قمنا بشرحها بشكل تفصيلي يمكنك الحصول على تصريح تجمع شخصي من خلال تطبيق توكلنا بخطوات سهلة وبسيطة.