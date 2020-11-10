نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق بوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات العمال الزراعيين ‏ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏إطلاق بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات العمال الزراعية، ‏قام نائب وزير البيئة والمياه الزراعية منصور ابن هلال بإطلاق بوابة العمالة الزراعية عبر الإنترنت ليتم البدء في استقبال كافة الطلبات الخاصة بالعمالة الصناعية في كافة الانشطة بدون الحاجة الى الذهاب للمكاتب، حيث تهتم الوزارة في الوقت الحالي بإنشاء التحول الرقمي لزيادة ترفع كفاءة العمل بالإضافة إلى تسجيل كافة طلبات الخدمة وتوفير الوقت والجهد للجميع.

‏إطلاق بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات العمالة

‏قد أوضحت وزارة البيئة والمياه الزراعة أن البوابة الإلكترونية الجديدة يوجد فيها العديد من المميزات الهامة التي تساعد على التفاعل بين المستفيدين مع المستفيدين وإمكانية استخدامه وتسجيل الدخول، ومتابعة الطلب بشكل إلكتروني وذلك من خلال التصفح عبر استخدام الأجهزة الذكية ويتوفر فيها خاصية الربط المباشر مع مركز المعلومات الوطني ووزارة الموارد البشرية.

‏وزارة البيئة والمياه الزراعة

‏حيث قامت الوزارة بدعوة جميع المستثمرين والعمال الأفراد إلى الذهاب إلى هذه المنصة الإلكترونية عبر الإنترنت للاستفادة من كافة الخدمات المتوفرة فيها، وذلك عن طريق اتباع جميع الخطوات المحددة وأرفاق كافة المستندات لامكانية الاستفادة من الخدمات المحددة في المجالات في وقت قليل بدون دفع أي تكاليف، بالإضافة إلى أنه توفر فيها نظام أمني كبير ويمكن لأي شخص يسجل الدخول ويقوم بتقديم الطلب بكل سهولة ولا تحتاج الكثير من الوقت يمكن استخدامها في وقت قليل من الهاتف الخاص بك في أي وقت.