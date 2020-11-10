ما هو تكيس المبايض؟

دوت الخليج / سلوى البلادي.

هو مرض يصيب المبايض و يؤدي الى اضطراب في عملية التبويض الطبيعية نتيجة لخلل هرموني في الجسم و هو يكون أحيانا متلازما مع عدة أعراض تظهر معا على المريضة و حينها يسمى بمتلازمة تكيس المبايض.

ماهي أعراض المرض ؟

-اضطراب الدورة الشهرية (قلة نزول أو عدم نزول الدورة).

-العقم.

-السمنة.

-حب الشباب.

-ظهور الشعر في جميع أنحاء الجسم (ذقن، البطن، حول الثديين…. الخ).

-صلع الرأس مثل صلع الرجال.

ما هي أسباب تكيس المبايض؟

الأسباب غير معروفة ومحتمل أن يكون له سبب وراثي.

ويوجد علاقة بينه و بين فعالية مستقبلات هرمون الأنسولين. فالتي تعاني من التكيس غالبا ما يكون عندها مقاومة للإنسولين.

هل توجد خطورة لمتلازمة تكيس المبايض؟

نعم قد تصاب بمرض السكر، إرتفاع ضغط الدم، إرتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، سرطان بطانة الرحم.

هل توجد فحوصات لمتلازمة تكيس المبايض؟

١-فحص السونار (اكثر من ١٢ تكيس بحجم ٢-٩ ملم يعتبر تكيس مبايض).

٢-عمل فحوصات للهرمونات ويفضل عمله أثناء الأسبوع الأول بعد نزول دم الدورة.

٣-قياس هرمون الأنسولين في الدم و عادة ما يكون مرتفع.

ما هو علاج متلازمة تكيسات المبايض؟