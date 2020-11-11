دوت الخليج / سلوى البلادي.

هي عملية من أكبر العمليات خطورة.

وبعد القيام بإجراء العملية يحتاج المريض إلى أن يقيم في المستشفى من سبعة إلى عشرة أيام، وكذلك البقاء في وحدة العناية المركزة لمدة يوم أو أكثر على حسب صحة و حالةة المريض بعد إجراء العملية مباشرة، وينصح المرضى بعدم التدخين وعدم تناول أدوية تدفق الدم، مثل الأسبرين والايبوبروفين والنابروكسين قبل أسبوعين من إجراء عملية القلب المفتوح.

وقت إجراء عملية القلب المفتوح:

في بداية جراحة القلب المفتوح يقوم الطبيب بفتح الصدر من النصف بشكل طولي، وبالأخص في عظمة القص، وقد يتراوح طول الشق من 15 – 20سم، وفي إثناء القيام بالجراحة يعطي الطبيب للمريض علاج لإيقاف ضربات القلب.

وفي بعض الأحيان يستخدم الطبيب آلة يطلق عليها (المجازة القلبية الرئوية) وهذه تعمل مكان القلب أثناء العملية، وقد تعمل هذه الآلة بضخ الدم لجميع أنحاء جسم المريض، وتعمل أيضاً على تنقية ثاني أكسيد الكربون وملئه بالأكسجين.

يكون وقت جراحة القلب المفتوح على حسب حالة المريض ولكن أشهر عمليات القلب المفتوح قد استغرقت ما بين ثلاثة ساعات إلى ست ساعات.

أهم النصائح لمراعاة الطفل بعد عودته من المستشفى :

بعد العودة إلى المنزل، من الطبيعي أن يتعامل الأطفال كأنه مازال متواجد في المستشفى لبعض الوقت.

من المهم أن يعلم معلم طفلك عن حالة قلب طفلك وما سيعنيه ذلك للأنشطة المدرسية.

يجب مراقبة الأطفال بانتظام، حتى لو كان العلاج ناجحًا ويشعرون بصحة جيدة، لأن القلب يمكن أن يتغير بمرور الوقت.

عملية القلب المفتوح للأطفال وما خطورتها :

عندما تنتهي جراحة طفلك، سيخبرك الجراح بكل التفاصيل حول كيفية إجراء الجراحة وما يمكن أن تتوقعه، سيتم نقل طفلك إلى وحدة العناية المركزة.

سيكونون مترددين إلى حين ينتهي مفعول المخدر، اعتمادًا على نجاح العملية، قد يتم اتصال طفلك بعدد من الآلات لدعمه، سيتم إزالته من هذه الأجهزة عندما يكون الطبيب قد أطمئن على حالته لأنه تعتبر من أكبر الجراحات للأطفال وأخطرهم.

قد تجد الطفل بعد العملية ضعيفا و شاحبا، ويمكن للممرض أن يخبرك بالمزيد عن حالتهم وما يمكن توقعه، يعتمد طول المدة التي يقضونها على التعافي على شدة الحالة التي يتم علاج طفلك فيها ومدى نجاح الجراحة، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

يمكنك مساعدة طفلك عن طريق الوقوف إلى جانبه عند استيقاظه، وكونه مريح ومطمئن، ويجب التحدث إليه بصوت منخفض، وتشجع طفلك على الأكل وأن يكون نشطًا قدر الإمكان، وفقًا لتوجيهات الطبيب وأخصائي العلاج الطبيعي، وهذا سيساعد على سرعة الشفاء بأمر الله.

معظم الأطفال يتعافون من جراحة القلب في حوالي 5 إلى 7 أيام، عادوا بشكل عام إلى روتينهم المعتاد في حوالي 4 إلى 6 أسابيع.

رعاية الطفل بعد جراحة القلب المفتوح :

تعلم ما يمكن توقعه في الأسابيع والأشهر التي تلي جراحة قلب الطفل وكيف يمكنك مساعدة طفلك على العودة إلى الحياة الطبيعية.

هل عملية القلب المفتوح للأطفال خطيرة ؟

عملية القلب المفتوح من العمليات الكبيرة، والتي يتم إجراء جراحة بالقلب لعلاج أي سبب أو ضرار بالقلب، وجراحة القلب المفتوح هي عملية يجريها الطبيب في الصدر والتي يقوم بفتح صدر المريض لإجراء جراحة بعضلة القلب، أو جراحة في شرايين تغذية القلب، أو في الصمامات.