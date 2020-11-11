أحاسيس إمرأة… سلوى البلادي

إذا كانت المرأة قد خرجت من ضلع آدم

فأنا وأنت وكل الرجال وكل النساء قد خرجنا من ” رحمها ”

فكُن قوياً لتحتويها لا لقهرها .

كُن عذباً رقيقاً صادقاً صديقاً لا لإمتلاكها.

هي ستمنحك صكاً بحياتها ثمن، كُن فارساً، ستكون

هى الحصن والوطن .

أيها الرجل …..

لو علمت بحجم عاطفة المرأة لخجلت من العبث بمشاعرها.

من روائع المرأة أنها أم وأخت وزوجة وإبنة وحبيبة، تواسي وهي مهمومة، وتداوي وهي مجروحة.

المرأة ليست مستحيلة الفهم فهي طفلة تحب الآمان ؛ وناضجة تعشق الإهتمام، وصلبة تتحمل هموم الدنيا معك.

تشاركك حياتك وتقاسمك مرارتها .

في منزلها تعشق أن تكون الملكة على عرش مملكتها الخاصة.

كل ما تريده منك هو الحب، الإهتمام ، الصدق، والثقة والشعور بالأمان.

عندها ستراك دنياها، وترى الدنيا من خلالك.

المرأة ….

هي علامة إعراب للرجل.

ترفعه… تضمه… تكسره…

فإن عز كرامتها عزته ورفعته.

وإن وهبها قلبه الصادق ضمته في حنايا روحها .

لكن إن خذلها كسرته .

فلا محل له من الإعراب .

يقولون إن المرأة تُزهر مع الشخص الذي يُقدرها ويحترمها ويدعمها ويفاخر بها ،وتذبُل مع من يُحبطها ويُعنفها ويُقلل من قيمتها وقيمة طموحاتها.

لاتكن مع من يُخمد جذوة روحك وتَذبل في حضوره بل كن مع من تزهر في حضوره وتذبل عند غيابه.

المرأة ..

تولد كحديقة مليئة بكل أنواع الجمال، ولكن تصاب بالتصخر عندما

يتولى رعايتها رجل لا يعرف قيمتها .

عندما تكون المرأة صاحبة هوية ووعي بدينها يتغير وضع الأمة بأكملها.

هذه هي المرأة عزها وكن لها الحياة تكن لك جنة.