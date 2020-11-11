دائماً أيتها المرأة تنفسي بعمق…. بقلم / أفراح سلطان

لا تتوقف حياتك على مبدا واحد فقط انجاب ووظيفه أو زواج أو… أو ….أي أمر دنيوي …. الله يعلم بما يناسبك فوضي أمرك إلى الله وتوكلي عليه سبحانه وتعالى واعملي على أن يكون يومك يوم مليء بالإنجازات وإذا رأيتِ أي شخص مبسوط اسألي الله أن يزيدهم من نعيمه الدعاء عجيب في التغيير للأفضل من الذي يقول كن فيكون الرحمن الرزاق الكريم فوضي أمرك إلى الله ولا تتكلين على نفسك فقط من دون الدعاء الله سبحانه وتعالى غني واسع وخلق لنا الله سعه وخيارات لنختار ونتوجه إليه بثلث من الليل تحدثي مع الله بكل ما تشعرين به وأحسني الظن بالله … قال الله تعالى في الحديث القدسي(: أنا عند ظن عبدي بي؛ فليظن بي ما شاء )ودائما حاولي الاختلاط بالأشخاص المتفائلين والناجحين سوف يقدمون لك المساعدة … ننسى كلمة ( لو )كان عندي لكان حالي أفضل فإن لو تفتح عمل الشيطان أن رسول الله ﷺ قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا، وكذا، ولكن قل: قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان ، الله يعلم بالتوقيت المناسب لحياتك حافظي على أدعيتك مجرد النوايا بها نؤجر عليها ضعي أهدافك وتوكلي على الله كل يوم وانتظري حلاوة الإنجاز