مزايا الأنثى الربانية …. منال الغلث 

إن ضعف المرأة يجعلها بطبيعتها أكثر من الرجل استمساكاً بالقيم الخلقية

المرأة تكتب وعودها على صفحات من الماء

تدرك في دقيقة ما لا يدركه الرجل في حياته كلها.

ولكن الغرور يدمّر النساء أكثر مما يدمرهن الحب لأن اهتمام المرأة المبالغ بشكلها يجعلها تفقد مضمونها.

و ترى في الرجل بطلاً قبل الزواج، وأسيراً بعد الزواج.

وان دائما ما يقال وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة

و المرأة أحلى هدية خصّ الله بها الرجل

المرأة كوكب يستنير به الرجل، ومن غيرها يبيت الرجل في الظلام

تجد صوت الحب عند المرأة أقوى من صوت الضمير.

يختبر الذهب بالنار، وتُختبر المرأة بالذهب، ويختبر الرجل بالمرأة.

و عندما تكره المرأة رجلاً لدرجة الموت، فاعلموا أنها كانت تحبه لدرجة الموت.

فالمرأة كالغصن الرطب؛ تميل إلى كل جانب مع الرياح، ولكنها لا تنكسر في العاصفة.

إن المرأة الصالحة لا يعدلها شيء لأنها عون على أمر الدنيا والآخرة.

ما من رجل عظيم يصادفني في الحياة، إلا وأجزم في الحال إن والدته أكثر عظمة منه. العالم بلا امرأة، كعين بلا بؤبؤها، كحديقة بلا أزهار، كالشمس بلا أشعة.