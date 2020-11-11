المرأة كتاب يجذب بغلاف رسمته أناملها بأجمل أدوارها في لوحة الحياة…بقلم : بشرى الحافظ

عنون باسم يعبر عن عميق ما تحمله من رؤى للمستقبل الواعد .

في مقدمته رسالة عن أهمية أن تكون هي ولكن بشكل جميل مختلف ومتميز .

يحوي فصولا متعددة ما بين ميلاد السعادة ، والإصرار لترقى بفكرها نحو ما يخدم دينها ووطنها ، وجهودها التي احتشدت بها الكلمات ، ابتداء من الطفولة ومرورا بمفرداتها في حياة الرجل ، ابنة ، أُختا ، زوجة ، أما .

ولكل مرحلة بصمة عن تفاصيل البناء والانتقال لما هي عليه ، وما قامت به من تطوير ذاتها ، وصقل جوانب شخصيتها ، في سبيل أن يستضيء اسمها معبرا عن تفردها !

ازدانت بها أسطره زهوا ً، حتى تعددت الصفحات تحكي عن عظيم انجازاتها ، وجميل تضحياتها ، وتلون أحلامها ، وخجل أحرفها حين تبعثرها المشاعر ، فتلوذ بالهوامش كي تعبر عما تعنيه دون أن يساء فهمها ، انتهاء بالخاتمة التي دعت المصادر كي تحتفل ببلوغها قمة المراد لما جاهدت كي تكونه .

ولم تنس أن تذيل آخر صفحاته بفهرس فيه بعض تعابير الشكر والامتنان، للأسرة والصديقات ، ولكل من ساندها وكان له فضل عليها ، ثم غلفت الكتاب بالانتماء للوطن بكل فخر وعز !

*كاتبة ومؤلفة سعودية