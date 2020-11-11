عنون باسم يعبر عن عميق ما تحمله من رؤى للمستقبل الواعد .
في مقدمته رسالة عن أهمية أن تكون هي ولكن بشكل جميل مختلف ومتميز .
يحوي فصولا متعددة ما بين ميلاد السعادة ، والإصرار لترقى بفكرها نحو ما يخدم دينها ووطنها ، وجهودها التي احتشدت بها الكلمات ، ابتداء من الطفولة ومرورا بمفرداتها في حياة الرجل ، ابنة ، أُختا ، زوجة ، أما .
ولكل مرحلة بصمة عن تفاصيل البناء والانتقال لما هي عليه ، وما قامت به من تطوير ذاتها ، وصقل جوانب شخصيتها ، في سبيل أن يستضيء اسمها معبرا عن تفردها !
ازدانت بها أسطره زهوا ً، حتى تعددت الصفحات تحكي عن عظيم انجازاتها ، وجميل تضحياتها ، وتلون أحلامها ، وخجل أحرفها حين تبعثرها المشاعر ، فتلوذ بالهوامش كي تعبر عما تعنيه دون أن يساء فهمها ، انتهاء بالخاتمة التي دعت المصادر كي تحتفل ببلوغها قمة المراد لما جاهدت كي تكونه .
ولم تنس أن تذيل آخر صفحاته بفهرس فيه بعض تعابير الشكر والامتنان، للأسرة والصديقات ، ولكل من ساندها وكان له فضل عليها ، ثم غلفت الكتاب بالانتماء للوطن بكل فخر وعز !
*كاتبة ومؤلفة سعودية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المرأة كتاب يجذب بغلاف رسمته أناملها بأجمل أدوارها في لوحة الحياة…بقلم : بشرى الحافظ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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