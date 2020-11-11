الشيطانة التي ارتدت قناع الملاك ….بقلم الكاتبة/ ناهد رطروط 

عندما تذكر فرنسا كل منا يحلق في عالم خاص به، منا من يطير أجنحة الحب والغرام إلى باريس الحالمة قِبلة العشاق وأرض السحر والغرام، أما هواة الأناقة الباذخة من أصحاب الثراء الفاحش يطيرون إليها لمتابعة آخر صيحات الموضة، نعم فالفرنسيون أهل الذوق والأناقة، أما عطورهم فهي الأرقى والأروع و الأغلى ثمناً فعطور شانيل أو ديور تأخذك لعالم آخر، أما البعض الآخر عندما تذكر فرنسا ينبهر بالحضارة و العلم والتطور فالكثير منا حلم بالدراسة في جامعة السوربون تلك الجامعة الباريسية العريقة، أما متحف اللوفر فهو قِبلة المثقفون من كل بقاع الأرض، ناهيك عن برج إيفل الذي يعتبر من أهم المعالم السياحية في العالم أجمع.

كل ما سبق كان الوجه الجميل للفاتنة الشقراء التي بهرت العالم بجمالها الأشقر وعيونها الزرقاء ولكن كل هذا إضافة إلى التاريخ الحديث الذي يتشدقون فيه بحقوق الإنسان بكل وقاحة وموقعهم في العالم الجديد كدولة في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة و إحدى دول العالم الأول لن تمحو من العقول التاريخ الأسود والوجه القبيح لتلك الفاتنة فالتاريخ مازال شاهداً على جرائم الفرنسيين في الجزائر تلك الجرائم الهمجية من قتل الرجال واغتصاب النساء وبقر بطون الحوامل فقط للتحدي حيث كان يجتمع الجنود ويمضون وقتهم في التسلية بالمراهنة على نوع الجنين في بطن الأم هل هو ذكر أم أنثى؟ و من ثم يبقرون بطن الأم ليروا من منهم كسب الرهان ناهيك عن معسكرات التعذيب التي كانوا يشقون فيها أفواه الرجال إلى آذانهم غير الصعق بالكهرباء بعد إغراق الأجساد بالماء وترك الأسرى فريسة للكلاب لتنهشهم أحياءً، فليعلم عشاق باريس الثقافة والأدب أن متحف الإنسان في باريس يوجد به أكثر من 18000 جمجمة بشرية ومؤخراً عرفت هوية 500 من أصحاب هذه الجماجم من ضمنهم 36 قائد من قادة المقاومة في الجزائر الذين قطعت رؤسهم على أيدي قوات الاستعمار الفرنسية في الجزائر ثم شحنت إلى باريس و ليعلم هواة المعالم السياحية أن برج إيفل تلك الأيقونة السياحية إنما صنع من الحديد المنهوب من الجزائر و أن المصادر التاريخية تشير إلى استهلاك 10000 طن من الحديد الجزائري المنهوب من أرض الجزائر لبناء ذلك البرج الذي يتباهى به الفرنسيون اليوم، أما عشاق العطور الفرنسية الفواحة الساحر هل ممكن أن يصدقوا أن تلك العطور الرائعة صنعت لتغطي على الروائح النتنة المنبعثة منهم، نعم ففرنسا بل أوروبا كلها في العصور الوسطى كانت من أقذر الأماكن على وجه الأرض.

لم يكد العالم ينسى لفرنسا تلك الجرائم والفظائع و يصدق تلك المناداة الوقحة بحقوق الإنسان حتى غلب الطبع التطبع وعادت لارتكاب جريمة أفظع من كل ما اقترفته خلال تاريخها المظلم عادت باسم رئيسها لتهين سيد الدنيا وأشرف الخلق أجمعين، جاء ماكرون اليوم ليكون حديث العالم أجمع بإهانته لرجل لا يرقى لأن يكون شسع نعله ( حاشا رسول الله صلى الله عليه و سلم) تجرأ على إهانة من أرسله الله رحمة للعالمين، من جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من جاء ليساوي بين الفقير والغني، من جاء نصرة للمظلوم وفرحة للمستضعفين من جاء لينصر المرأة ويعطيها حقوقها بعد سنوات الظلم والاستعباد من قبل أن تعرف أمريكا أو فرنسا شيء عن تلك الحقوق أو تتشدق بها و هي تهدف من وراء ذلك إلى ما تهدف من نشر الفساد و الانحلال فقد رأينا إلى أين وصلت المرأة في بلادهم بعد ما أخذت حقوقها على طريقتهم ومدى ما تعانيه من ذل وما تتعرض له من إهانة وتحرش كل يوم، بينما أعز الإسلام المرأة وصانها وحفظ حقوقها وكرامتها. ولكنني ما أنفك أفكر ما لهدف من نشر تلك الرسوم المسيئة لأشرف الخلق وهدف ماكرون من تبنيها و الاستماتة في الدفاع عنها ولكن مهما كان السبب، لتحصد فرنسا ما زرع ماكرونها ولتحتمل نتائج المقاطعة الاقتصادية وماستعانيه من تبعاتها الاقتصادية خاصة في ظل جائحة كورونا وما يعانيه العالم من كساد اقتصادي، وهذه كانت الغلطة الكبيرة التي وقعت فيها فرنسا وهي سوء التوقيت أو لعلها استهانت بالمسلمين، ظناً منها أنهم لن يحركوا ساكناً فلم يخطر ببالهم أننا قد نستهين ونسكت عن أي شيء إلا رسولنا الكريم صلى الله عليه و سلم و أننا عندها قادرون على توجيه ضربة اقتصادية تقصم ظهر تلك المتعجرفة وقد بدا هذا واضحا من خلال كلام ماكرون الأخير الذي تراجع فيه عن موقفه صاغرا عندما قال أن كلامه فهم بشكل خاطئ فهو لم يتبنى تلك الرسوم المسيئة وهي ليست موجهة من قبل جهة حكومية وأن 80% من ضحايا الهجمات الإرهابية من المسلمين والحقيقة أنني افتقدت تلك العجرفة في صوته هذه المرة وبصراحة إنني أشجع وأتمنى استمرار المقاطع حتى ينكسر أنف تلك المتعجرفة الشقراء وينهار كبرياء إيفل المبني بحديد العرب المسروق.

و أخيراً اغفر لنا يا الله ضعفنا وقلة حيلتنا وسامحنا يا حبيب الله أننا لا نملك حيلة و لا قوة نحارب بها عدو الله و رسوله، فقد تحولنا من أمة تسود الدنيا إلى أمة تستهين بها الدنيا بعد أن انشغلنا بالدنيا عن الدين وبعد أن ضيعنا كتاب الله وانشغلنا عنه بتلك الأجهزة التي لا نعلم إلى أين ستصل بنا فقد أضعنا الأندلس والقدس وكرامتنا حتى أصبحنا أمة تضحك من جهلها الأمم ونسينا أننا أحفاد خالد وعمر الذي عجزت النساء أن ينجبن مثله و لم نعد نملك حيلة إلا الدعاء لعل الله سبحانه يبعث فينا من يحيي تلك الأمة العظيمة التي ماتت فنرجع لنسود الأمم ونعيد أمجاد أجدادنا الذين بهروا العالم بأخلاقهم وعظمتهم و قوتهم ورحمتهم فنستحق أن نكون أحبابك الذين بكيت شوقاً لرؤيتهم يا حبيب الله صلى الله عليك و سلم.