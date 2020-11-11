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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد شهر نوفمبر للمدنين والعسكرين وباقي الشهور في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صرف راتب التقاعد الجديد يتطلع الكثير من المتقاعدين إلى الحصول على بعض التساؤلات الخاصة براتب التقاعد، وذلك للمدنيين والعسكريين على حد سواء، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على بعض المعلومات الخاصة براتب التقاعد.
راتب التقاعد
طبقّا لما أعلنت المؤسسة الخاصة للتقاعد حول إجمالي رواتب المستفيدين السعوديين فقد أوضحت الإحصائية أن الإجمالي المالي للرواتب 81.7 مليار ريال سعودي، وطبقًا للإحصائية المُقامة خلال عام 2019 أوضحت أن إجمالي الرواتب خلال العام هو21.7 مليار ريال سعودي.
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين
هناك بعض الخطوات البسيطة للاستعلام عن راتب التقاعد وهي كالتالي:-
- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بتسوية المستحقات التقاعدية.
- إدخال رقم الهوية الوطنية
- كتابة رمز التحقق الظاهر أمامك
- ابدأ في النقر على أيقونة استعلام
عقب إتمام الخطوات السابقة بطريقة صحيحة صور يتم تحويلك إلى صفحة أخرى تحتوي على كافة المعلومات التي تختص براتبك التقاعدي(المعاش) إضافة إلى مستحقاتك لدى الحكومة (إن وجدت).
التواصل مع المؤسسة العامة للتقاعد
أتاحت المؤسسة العام للتواصل العديد من الأرقام الهاتفية لخدمة العملاء للتواصل وتقديم الشكاوى وتلك الأرقام كالتالي:-
- الرقم المجاني الخاص بمؤسسة التقاعد 8001248889 يقوم فريق خدمة العملاء بتقديم كافة المساعدات للعملاء وتلقي الشكاوى، وتقديم المساعدة لهم في كيفية احتساب قيمة الراتب، وذلك للعسكريين والمدنيين على حد سواء.
- كما يُمكن الاتصال على الرقم الخاص الموحد لمؤسسة التقاعد .92001400
- كما يُمكن التواصل مع خدمة العملاء عبر الفاكس .0114053645
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