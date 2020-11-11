بعد ما حققته من زخم كبير في نموها بين كبرى الشركات العالمية ريلمي تتجاوز حاجز الـ 50 مليون مستخدم وتحتل المرتبة السابعة عالميًا

أوصاف الفارس

الرياض، المملكة العربية السعودية، 10 نوفمبر 2020: أشار التقرير الصادر عن شركة “كاونتربوينت” المتخصصة في أبحاث تحليل الصناعة العالمية، إلى أن شركة “ريلمي” هي العلامة التجارية الأسرع نموا في مجال الهواتف الذكية بعد أنا تجاوز عدد مستخدميها حاجز الـ 50 مليون مستخدم مع نهاية الربع الثالث لعام 2020، وقد حققت “ريلمي” هذه النتائج من خلال توجيه طاقتها وابتكاراتها للشباب اللذين يشكلون الجزء الأكبر من محبيها، وقد احتلت “ريلمي” هذه المرتبة خلال فترة قياسية منذ تأسيسها في منتصف عام 2018 كما سجلت الشركة مستوى تاريخي للشحنات الفصلية التي بلغت 14.8 مليون جهاز على مستوى العالم، كما أشار التقرير أن الشركة نمت بنسبة 132% على أساس ربع سنوي وهذا ما تجاوز توقعات المحللين والمراقبين.

كما أشار التقرير الصادر عن “كاونتربوينت” أن الشباب شكلوا الشريحة الكبرى من مستخدمي أجهزة “ريلمي”، وهذا كان نتيجة الاهتمام الكبير بهذه الفئة من قبل مؤسسي الشركة وما تقدمه لهم بما يتناسب مع ثقافاتهم المختلفة، كما أوضح التقرير أن الشركة نمت لتصبح واحدة من أفضل 5 علامات تجارية، أو حتى أفضل 3 علامات تجارية في أسواقها الرئيسية، بما في ذلك الهند وإندونيسيا وبنغلاديش والفلبين وبعض دول جنوب شرق آسيا الأخرى، وذلك بحسب أبهيلاش كومار محلل الأبحاث في “كاونتربوينت”.

المصدر: تقرير شحنات الهواتف الذكية العالمية للربع الثالث من 2020 من “كاونتربوينت”

المصدر: تقرير شحنات الهواتف الذكية العالمية للربع الثالث من 2020 من “كاونتربوينت”

وتتبنى شركة “ريلمي” بشعارها “القفزات الجريئة” استراتيجية تقديم أجهزة بأداء فائق وجودة عالية مدعوما بتصاميم جذابة كل هذا بأسعار معقولة ومناسبة، وهذا ما لقي صدى كبير لدى محبيها من الشباب فضلاً على ما تقدمه من خدمات التسوق وخدمات ما بعد البيع على نحو سلس في مختلف الأسواق التي تتواجد بها. ويقول أبهيلاش كومار محلل الأبحاث في “كاونتربوينت” أن “ريلمي” كان لديها المرونة اللازمة في الحفاظ على مستواها المميز خلال أزمة وباء كورونا واستطاعت كسب ثقة عملائها في جميع الأسواق التي تعمل بها.

يقول سكاي لي، الرئيس التنفيذي لشركة “ريلمي”: “نعيش فلسفتنا، وهي الجرأة على القفز إلى طليعة الابتكار والتصميم وقيمة المنتج، وهي من أبرز العوامل التي تهم الشباب ليتعلقوا بالمنتج”. وأضاف: “على الرغم من صغر سنها، فقد فازت “ريلمي” بخمس جوائز تصميم دولية وتعاونت مع مصممين بارزين على مستوى عالمي في منتجاتها من خلال “أستوديوهات ريلمي للتصميم” كما قدمنا أيضًا الابتكارات التكنولوجي الحديثة، حيث إننا من أولى الشركات التي استخدمت معالج Snapdragon 865 / 765G كما كنا السباقين لطرح كاميرات بدقة 64 ميجابكسل، وقد مكنت هذه الابتكارات “ريلمي” من تقديم الهواتف الذكية التي تدعم تقنية الجيل الخامس للمستهلكين الشباب، مما زاد من شعبيتها وسمعتها في العديد من الأسواق على المستوى الدولي.

واختتم سكاي لي بقوله: “تمكنت فرق “ريلمي” في مختلف أنحاء العالم من منطلق شغفنا الكبير من النمو بهذه السرعة الكبيرة بالرغم من المخاطرة التي قمنا بها للتوسع بهذه السرعة، ولكننا في النهاية وصلنا لـ 61 سوق في العالم وكنا من أبرز 5 علامات تجارية في 13 من هذه الأسواق وتمكنا من احتلال المركز السابغ عالميا في فترة قياسية، عامين فقط”.

الجدير بالذكر أن “ريلمي” توسعت بسرعة فيما تقدمه من منتجات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) مثل المنتجات السمعية والمرئية ومنتجات نمط الحياة الذكية لاستكمال حياة الشباب المرتبطة بشكل متزايد بالعالم الرقمي، وقد أنتجت “ريلمي” حتى الان أكثر من 50 منتجًا من منتجات AIoT في عام 2020 مع خطط لمضاعفتها في عام 2021، وهذا ما سيمكن الشباب من الجرأة على القفز للمستقبل وهم مجهزون له على أكمل وجه.