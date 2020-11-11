أجمل خلق الله …. ناهد رطروط

سبحان من خلقها فأبدع في خلقها، سبحان من خلقها فجعلها زينة الدنيا وسكن الرجل فهي فتاة سبب دخول أبويها الجنة وعندما تكبر وتصبح الزوجة الصالحة تكون خير متاع الدنيا لزوجها ومن ثم يضع الله الجنة تحت أقدامها عندما تصبح أمًا، لذلك خلق الله البهجة أنثى و السعادة أنثى والحياة أنثى والدنيا أنثى والسكينة والشمس و أنثى قطرة الماء أنثى والأنثى امرأة إذن فالمرأة سر الحياة، فالحياة دونها لايمكن أن تستمر فالمرأة قد تكون نصف المجتمع لكنها هي من تنجب وتربي النصف الآخر.

لا يمكن أن ننكر أن كلاً من الرجل والمرأة يكمل الآخر فالرجل قد يبني منزلاً لكنه لن يكون سكناً دون المرأة و في الحياة الزوجية المسؤولية الأكبر تقع على الأم في رعاية المنزل والأبناء حتى في حالة الوفاة لا قدر الله غالباً ما تتبعثر الأسرة بوفاة الأم إلا فيما ندر على العكس من ذلك في حال وفاة الأب فأن الأم في الغالب تستنزف عمرها وتفني شبابها في رعاية أبنائها والحفاظ عليهم وحمايتهم لذلك أستغرب من بعض الرجال الذين يحتقرون المرأة ويقللون من شأنها، و يعاملونها كما لو كانت شيء يجلب العار أو يثير الخجل ولا يجب أن يذكر، طبعاً لا أحد منا ينكر عقدة ذكر اسم المرأة في مجتمعاتنا.

خزعبلات إنجاب البنات أريد ،أبغى ، أبي ، بدي، عاوز، نبغي، نريد، تعددت اللهجات والأمنية واحدة على امتداد الوطن العربي العريق من المحيط إلى الخليج جميع رجال و أمهات رجال هذا الوطن يريدون إنجاب ولد يشيل اسم والده، والله لم يثير دهشتي شيء طوال حياتي كهذه لأمنية العجيبة كنت لأقدر هذه الأمنية لو كانت في العالم الغربي فالبنت هناك ينتهي نسبها لوالدها بزواجها حيث يتغير اسمها ونسبها من والدها لزوجها أما في عالمنا العربي والإسلامي فإن الفتاة تولد وتكبر وتتزوج وتنجب وتموت وهي باسم والدها دون تغير اسمها ونسبها أي أن البنت قادرة هي الأخرى على حمل اسم أبيها والذي والله لم أفهم يوما ما قيمة بقاء الاسم على قيد الحياة إذا مات صاحبه و الأدهى و الأمر أنهم لم يفكروا يوماً أن هذا الاسم قد يبقى و يتردد بسيرة معطرة بأسوء ذكرى فكما يقول المثل الولد السيء يجلب لأهله الشتيمة فكل ما يفكرون به أن تتردد أسماؤهم وتبقى، بالله عليكم هل هناك عبقري ذكرنا بذكره والده فمن منا يعرف والد نجيب محفوظ أو والد أحمد زويل أو والد أي عبقري أو عالم، ليت رجال العالم العربي يفهمون أن عمل الإنسان هو فقط ما يخلده ويخلده هو فقط لا يخلد معه أحد فيريحون ويستريحون وليتهم يستوعبون الحقيقة العلمية وقانون الطبيعة الذي ينص على أن الرجل هو وحده المسؤول عن نوع الجنين وليس المرأة.

وأخيراً المرأة أروع مخلوقات الله وحباها الله سبحانه وتعالى بالكثير من التقدير وفضلها على الرجل في الكثير من المواقع لذلك أرفض مسواتها بالرجل نعم أنا امرأة ولست من دعاة المساواة بين الرجل والمرأة لأن الخالق الأعظم هو من خلقنا وهو أدرى بنا و هو سبحانه لم يقر هذه المساواة من فوق سبع سموات فقد قال سبحانه وتعالى: {فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم و إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم} فمن نحن لنطالب اليوم بالمساواة، وهذا ليس تقليلا من شأن المرأة ولا تشريفا للرجل فقد وضع الله سبحانه كل منهما في مكانه وفي هذا تكليف وتشريف لكل منهما دون انتقاصٍ أو إهانة لأي منهما فلم يكن سبحانه ليهين الإنسان بعدما خلقه في أحسن تقويم، حتى الزواج الثاني لم يكن يوماً إهانة للمرأة فديننا الحنيف هو الدين الوحيد الذي كرمها و أنصفها بإعطائها حقها في الميراث على سبيل المثال بعد أن كانت محرومة منه في كل الشرائع الدنيوية ولم يكن ليهينها بعد ذلك فالعيب ليس في التشريع وإنما فيمن يطبقه، فالله أحل الزواج الثاني ولكنه لم يحل ظلم الزوجة الأولى و هجرها والتقصير في حقها وحق أبنائها والدليل على ذلك أن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أوصى بنا في خطبة الوداع حيث قال: (رفقاً بالقوارير) (واستوصوا بالنساء خيراً)