(نون) الحياة…… منى البدراني (خنساء المدينة)

(نونٌ) تَزفُّ رِكابَها الأنواءُ ويُحاكُ من نغمِ الثناءِ رداءُ ويطوفُ بالعلياءِ تيهُ مقامِها فتغارُ من إبراقهِ الجوزاءُ هي جنةٌ والغرسُ فيها مثمرٌ والحبُّ والقلبُ الرؤومُ رواءُ والدوحُ حضنٌ للأمانِ ، وهمسُها لحنٌ تهدهدُ حرفَهُ الأجواءُ والزهرُ يَبْسمُ ثغرُهُ من رقةٍ ملكتَ هواهُ الفاتنُ الغيداءُ والطيرُ يشدو بالحبورِ لمجدِها لا ( مالكٌ) غنَّى ولا ( الورقاءُ) هي درّةٌ تُحيي الحياةَ بوبلِها فتوضأتْ من روحِها السراءُ هي مَعْلمٌ صدحَ المدى بِشموخهِ والصيتُ يبرقُ والرؤى شمَّاءُ هي ( عائشٌ) هي (فاطمٌ) و (خديجةٌ) في السبقِ ( آسيةٌ) بل ( العذراءُ) ( سفَّانةٌ) ( ولاَّدةٌ) و( تماضرٌ) و( جهيزةٌ ) و ( يمامةُ الزرقاءُ) ( بلقيسُ) ( ساميةٌ) وأيضاً ( غادةٌ) أنْعِم بـ ( نورةَ) كُلهنّ سناءُ (حواءُ ) تُشرقُ للوجودِ بشمسِها و( الحاءُ) نبعُ عطائها و( الباءُ) (حواءُ ) روحٌ للجمالِ، وحسنُها سحرٌ تهادى حولهُ الشعراءُ (حواءُ ) مملكةُ الشعورِ ، ونبضُها كالغيثِ فاهتزتْ له الجدباءُ ( حواءُ) فكرٌ ناضجٌ و مبادىٌ وعقيدةٌ وشمائلٌ حسناءُ فتسلَّحتْ بوقارِها وبدينِها ثَبَتتْ فتاهَ بساحِها الأعداءُ فلها المنابرُ والقصائدُ والعلا ولها ( المنى) و رديفُها ( الخنساء)

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