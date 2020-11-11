الاحتفال العالمي.. الكاتبة الصحفية / نجد الثبيتـي

في 3 ديسمبر يبدأ الجميع بالاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة فتحرص الجهات التنظيمية بتحديد الأماكن المتاحة لهم وبيومهم العالمي السنوي، فـيكون هناك أعداد كثيرة من المشاركين

من جميع الإعاقات المختلفة فنجد هناك جمعيات ومؤسسات ومراكز تهتم لتوعية وإبراز بأن هناك قدرات ومهارات يمتلكونها وأن الإعاقة

لا تمنعهم من التقدم والعطاء أتجاه أنفسهم وتحقيق أهدافهم المرجوة لهم بالحياة، ولا ننسى بأن الاهتمام أولاً وبدايةً من الأسرة وهى الاهتمام صحياً ونفسياً واجتماعياً ويأتي بعد ذلك الرعاية التي تتطلب منهم إعطائه الإحساس بقدرته بعد الإصابة والتشجيعية ((بأن الحياة لن تقف على ذلك وأن القادم من الأيام ستكون أجمل)) وحرصهم عليه يولد له الطاقة في العطاء عملياً وعلمياً ،

كما أنه يحتاج أن يجتهد ويهتم في المجال الذي يرغب في تطوير نفسه وتمكينه واستطاعته وعدم مواجهته لصعوبات وكيف يمكنه تصدي ذلك فـ تُتيح له الفرص العديدة نحو الحياة والتجديد في ما يمكنهم من التواجد في الملقيات والتجمعات لتعريف بأنفسهم

وما سيقدمونه في الاستثمار لطاقاتهم وإثباتها من خلال المشاريع او من خلال سوق العمل الذي يفتح لهم الفرص الوظيفية،

لظهورهم وكما تعد هذه الاحتفالات من الأمور التحفيزية والتعزيزية والأهم التوعية بهم أتجاه كل أمر يخطون إليه في حياتهم ، والتي تجعلهم في الموضع المناسب بين المجتمع واندماجهم أمر من الضروري لإثبات ما يريدونه وأن يحصلون عليه بثقتهم وقوة إصرارهم وبعد ذلك سيبدأ بعضهم لتخطيط في ما يراه وما يرغب بتحقيقه أن كان حول نفسه أو تحقيق الهدف الذي يسعى إليه.

فـظهرت قبل أشهر مبادرات عديدة اتجاه قضية ذوي الإعاقة لاقت ردود من الإعلام ومن المهتمين بجوانب التي تتعلق بهم وبالحياة بشكل عام

(( أحرص جيداً في إدارة وقتك لتحقيق رغبتك في ما تسعى إليه ))

*ناشطة بحقوق ذوي الإعاقة