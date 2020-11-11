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عمر شويل - جدة تم الإعلان عن موعد التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السُّعُودية لعام 1442هـ وذلك فيما يخص برامج مرحلة البكالوريوس بالإضافة إلى التسجيل أيضًا في الدبلوم والبرامج الخاصة بالمعاهد الصناعي والتشييد والعمارة الصناعية إلى جانب معاهد التدريب داخل السجون أيضًا، وفيما يلي سوف يتم توضيح موعد فتح باب التسجيل في برامج التدريب التقني للفصل الدراسي الثاني 1442

موعد التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الفصل الدراسي الثاني 1442

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني داخل المملكة العربية السُّعُودية عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات العالمي (تويتر) عن أنه قد تم فتح باب التسجيل في البرامج المختلفة بها على النحو التالي:

التسجيل في برامج البكالوريوس: بداية من يوم (8-11-2020م) يوم الأحد الموافق الثامن من شهر نوفمبر 2020م، على أن يتم غلق باب التسجيل مرة أخرى في يوم (17-11-2020م) يوم الثلاثاء الموافق 17 من نوفمبر عام 2020م.

بداية من يوم يوم الأحد الموافق الثامن من شهر نوفمبر 2020م، على أن يتم غلق باب التسجيل مرة أخرى في يوم يوم الثلاثاء الموافق 17 من نوفمبر عام 2020م. التسجيل في برامج الدبلوم والتسجيل في معاهد التدريب بالسجون : أيضًا ابتداءً من يوم (22-11-2020م) الموافق يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2020م، على أن يتم غلق باب التسجيل في يوم (1-12-2020م) الموافق الأول من شهر ديسمبر لعام 2020م.

: أيضًا ابتداءً من يوم الموافق يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2020م، على أن يتم غلق باب التسجيل في يوم الموافق الأول من شهر ديسمبر لعام 2020م. التسجيل في دبلوم الكليات التقنية: سواء دبلوم الكُلْيَة التقنية للبنين أو الكُلْيَة التقنية للبنات (مسائي) بداية أيضًا من يوم الأحد (22-11-2020م) الأحد الثاني والعشرين من شهر نوفمبر 2020م، وسوف يتم أيَضًا غلق باب التسجيل في يوم (1-12-2020م).

ويُمكن التقديم في أي من برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الكُلْيَة التقنية عن طريق الموقع الرسمي لـ البوابة الإلكترونية للقبول – المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

مواعيد التسجيل في برامج التدريب التقني للفصل الدراسي الثاني 1442

كما قد تم توضيح مواعيد التسجيل في البرامج المختلفة المقدمة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتقويم الهجري أيضًا المعمول به داخل المملكة على النحو التالي: