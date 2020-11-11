الأمثال العمانية بين الترغيب والترهيب … إبراهيم الريامي

‏يتميز المجتمع العماني كبقية المجتمعات الخليجية بأنه مجتمع محافظ غايته غرس القيم والأخلاق في النشأ منذ نعومة اظفارهم.

وتظهر هذه القيم في كلمات وعبارات راقية تهذب الأخلاق سواء للذكور او الإناث. وبطريقة او بأخرى أوجد المجتمع عبارات ممتزجة بكلمات جميلة تجمع بين التخويف والتأديب بإسلوب تغلفه الحكمة. ففي ظاهر هذه العبارات والتي أصبحت حكم وأمثال تختص بمجتمع دون الآخر نجد العمق الذي ترمي إليه من تربية على خلق كريم محفوف بالتخويف لذلك الطفل من الوقوع في ذلك الفعل. فيتربي الطفل وينشأ على أخلاق فاضلة ستنقش على قلبه كالنقش على الحجارة

لا يمحوه الزمان وإن تراكم عليها غبار الأيام فستظهر من جديد بمسحة يد حانية او بنصيحة مربي

ومن الطرافة أن المثل الذي سأسرده لاحقا قد قيل لى وانا لم أفهم معناه ولماذا قالته جارتنا العجوز مباشرة لي

وكانت الواقعة عندما نادتني إحدى الجارات أثناء مروري من مكان تجمع الجارات في وسط الحارة

تحت شجرة البيذام بأن أصلح مروحة الهواء التي في سقف المجلس المبنى من سعف النخيل

كنت على مقاعد الدراسة حينها.. عندها تجمعت الجارات حولي وهن يشاهدن ماذا أفعل بالضبط وكانت وسط حلقتهن. حين نادت إحدى النساء العجائز والتي كانت تجلس متكئة على جدار سعف المجلس

ياولدي.. (بو يجلس وسطيت الحريم ايجيب بنات)

في عمري الصغير ذاك وفي صفاء ذهني.. سكت قليلآ ثم أصابني الفضول في معرفة المعنى

فسألت كيف ذلك يا خالتي…

صوت ضحك النساء طغى على المشهد… لتقطع احداهن حالة الضحك بقولها… يوم تتزوج اتنجب لك زوجتك بس بنات…

وهذا المقصود..

ولكن قالته لك فقط من باب التذكير بأن من الأدب ان لا يجلس الذكر من الابناء في وسط مجالس النساء والتنصت إلى أحاديثهن الخاصة

لأستدل منها ان المثل في طياته قيمة تربوية عظيمة تتمثل في تربية الطفل الذكر على الرجولة

وابعاده عن مجالس النساء لكي لا يتشبه بهن وبإسلوب حياتهن وهذه صفات لا يرضاها الإسلام للرجل في إي زمان ومكان.

فجاءت بعض هذه الأمثال موجهة ومربية بأسلوبهالمتنوع بين الترغيب و التنفير المصحوب بالوعيد من أجل غاية أسمى وهي خلق جيل صالح ينفع المجتمع وينتفع به