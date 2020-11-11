نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو جدة وتبوك الأسبوعية 11-11-2020 عروض الجمعة البيضاء لولو ماركت جدة اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو جدة وتبوك الأسبوعية تنطلق اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 م، الموافق 25 ربيع اول 1442 هـ، وهي عروض البلاك فرايدي كما يسمونه الغرب، بينما في دول الشرق تسمى عروض الجمعة البيضاء، وهي فترة يتم فيها الكثير من التخفيضات والعروض في كافة الهايبرات، ومن ذلك نقدم لكم في موقع ثقفني ما أعلنه لولو ماركت جدة وتبوك عن مجلة لولو لهذا الأسبوع، وما بها من تخفيضات كثيرة على كافة المنتجات المعروضة في المجلة بالمملكة العربية السعودية.

عروض لولو جدة وتبوك الأسبوعية

وقد أوضحت وزارة التجارة موعد السماح بالعروض وفتح المولات في فترة وباء كورونا المستجد، بعد الغلق التام، وتشتمل عروض هايبر لولو جدة وتبوك لهذا الأسبوع على عروض الجمعة البيضاء وبها الكثير من التخفيضات على منتجات عديدة والتخفيضات كبيرة جداً، حيث تشتمل المجلة على :

عروض على المفروشات

كما تتضمن المجلة عروض بـ 5 و 10 و 20 فقط

عروض على منتجات غذائية

عروض كشافات وحجارة

عروض على اباجورات

عروض على ساعات وسماعات

عروض مراوح صغيرة يونيفرسال

عروض مايك وستاند

عروض أدوات تنظيف

عروض لولو هايبر جدة وتبوك

من خلال متابعة العروض التي يقدمها هايبر لولو في السعودية بمنطقة جدة وتبوك، نقدم لكم مجلة هايبر لولو بجدة ومنطقة تبوك والتي جاءت تحت شعار ( تحطيم الأسعار الأسبوعية) والتي بها منتجات جميعها بأسعار قليلة جداً، فهي أسعارها (5-10-20-30) ريال سعودي، وذلك ضمن عروض الجمعة البيضاء والتخفيضات التي يقدمها هايبر لولو في جميع فروعه بأنحاء المملكة العربية السعودية.

تخفيضات لولو ماركت جدة اون لاين

إليكم صور مجلة لولو جدة وتبوك للأسبوع الذي يبدأ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2020 والمستمر حتى نفاذ الكمية.

تتضمن المجلة الكثير من التخفيضات والعروض المقدمة من هايبر لولو في السعودية، كما رأينا بالصور السابقة عروض منظفات، عروض مأكولات، عروض لحوم، مشروبات، وجبن ورقائق ذرة، شارورما دجاج مجمد ساديا، بطاطس مقلية أو رفيعة، خضروات، زيوت، منظفات، أدوات تجميل، فاكهة.

مكان فرع لولو جدة

وعن معرفة فرع لولو هايبر ماركت جدة فأنه بشارع الفلاح، بالقرب من ايفنت مول، بمنطقة حي الأمير فواز جدة، وينكن التواصل بالفرع في حالجة طلب الاتصال به وذلك على رقم (+966 12 6656259)، ومواعيد العمل به من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 صباحاً كل ايام الأسبوع عدا يوم الجمعة الذي يعمل من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 1:00 صباحاً، ولكن يغلق مدة ساعة يوم الجمعة في الفترة من 11:30 صباحاً وحتى 12:30 مساءً