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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل بنك للتمويل الشخصي في المملكة العربية السعودية بالتفاصيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة افضل بنك للتمويل الشخصي , يتميز كل بنك بمميزات وعيوب تختلف عن غيره؛ ولهذا يجب علينا عدم التسرع وعمل دراسة على أكثر من بنك قبل اختيار البنك المناسب، لذا الآن وعبر السطور القادمة سنتناول معًا أفضل البنوك التي تقدم تمويل شخصي بالمملكة العربية السعودية بالتفاصيل، ومزايا كل بنك.
افضل بنك للتمويل الشخصي
هناك العديد من البنوك المعروفة والجيدة في المملكة العربية السعودية تقدم ميزة التمويل الشخصي بمميزات عديدة، ومن أهم هذه البنوك:
بنك ساب SABB
- يقدم هذا البنك لعملائه عروضاً رائعة، حيث يوفر فرصة حصولك على قرض في وقت قياسي يصل ل 24 ساعة فقط، ويقدم قروض بقيمة مليون ونصف ريال سعودي، في فترة سداد تمتد إلى شهرين.
- ولكن يشترط لصاحب هذا القرض ألا يقل مرتبه عن 3000 ريال، ويتراوح عمره بين 21-58 عام، ونسبة القرض الثابتة هي 3.12%، والنسبة المتناقصة 5.62%.
بنك الأول Alawwal Bank
- يقدم هذا البنك قروضًا شخصية بقيمة مليون ونصف ريال سعودي، على فترة سداد تمتد لخمس سنوات، مع إمكانية السماح بتأجيل أقساط الــ 6 أشهر الأولى، وإمكانية تمويل إضافي عند سداد 20% من قيمة القرض.
- يشترط لصاحب هذا القرض ألا يقل مرتبه عن 3000 ريال، ونسبة القرض الثابتة هي 3.79%، والنسبة المتناقصة 2.5%.
البنك السعودي للإستثمار
- يقدم قرض بقيم تتراوح بين 50000-200000 ريال، وفترة التمويل تصل ل 5 سنوات.
بنك الرياض Riyad Bank
- يقدم قروض شخصية للمتقاعدين، والذين بلغ عمرهم 70 عاماً، والعديد من المزايا والعروض الأخرى، ونسبة القرض الثابتة 1.3%، والنسبة المتناقصة 2.58%.
- بالإضافة للكثير من البنوك الجيدة الأخرى، مثال بنك الراجحي، وبنك الجزيرة، والبنك الأهلي التجاري السعودي.
كيفية معرفة ما هو أفضل بنك للتمويل الشخصي
يمكن للشخص أن يختار بين البنوك، ويقرر أفضل بنك للتمويل الشخصي بناءاً على عدة عوامل، منها:-
- نسبة الفائدة : وهي تعتبر من أهم تلك العوامل والتي يحصل عليها البنك مقابل التمويل الشخصي.
- مقدار الرسوم: وهي من الأمور الهامة أيضاً التي يحصل عليها البنك مقابل التمويل والاستعلام للحصول على التمويل.
- مدة سداد التمويل: وهي تعتبر أهم العوامل التي يحدد الشخص على أساسها البنك المناسب، فكلما أصبحت المدة أطول، أصبح البنك أفضل.
- وبذلك تعرفنا بالتفاصيل الكاملة على افضل بنك للتمويل الشخصي.
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