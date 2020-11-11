نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض وطني من مصرف الراجحي للسعودي والمقيم بأقساط حتى 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض وطني من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية أحد حلول التمويل الشخصي التي يقدمها البنك للعملاء من السعوديين والمقيمين أيضاً داخل أراضي المملكة العربية السعودية والذى من شأنه تلبية الاحتياجات المالية للعملاء قصيرة الأجل وطويلة الأجل أيضاً،حيث يتيح مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية للعملاء من الشرائح الأقتصادية المختلفة فرصة الحصول على تمويل شخصي سريع متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية خلال 30 دقيقة فقط من إرسال طلب التمويل ويتم ذلك عبر إجراءات سهلة وميسرة لجميع العملاء وفي هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على طريقة الحصول على التمويل وأهم الشروط والمزايا ويعتبر مصرف الراجحي من أكبر المصارف بالمملكةالعربية السعودية وله العديد من الفروع في العديد من البلدان العربية لذلك يسعي دائماً مصرف الراجحي لتقديم كل ما يحتاجة العملاء فيمكن الآن لعملاء مصرف الراجحي معرفة رقم الآيبان الخاص بكل عميل من خلال الإنترنت ودون الذهاب إلى أى فرع من فروع مصرف الراجحي ويمكن أيضاً فتح حساب جاري اونلاين فى أقل وقت ممكن وبكل سهولة دون الذهاب إلى أى فرع من فروع مصرف الراجحي

التمويل الشخصي وطني من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي قرض شخصي فوري للعملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً وذلك بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد متنوعة تناسب جميع إلتزمات العميل الأخري،كما يمكن للعميل الحصول على قرض وطني من مصرف الراجحي من خلال خطوات سهلة وميسرة وفى غضون 30 دقيقه فقط تفصل بين العميل وبين حصوله على التمويل الشخصي،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم المزايا التي يقدمها البنك للعميل عند طلب التمويل الشخصي.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. الموافقة الفورية من البنك على طلب القرض. خيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة حتى 5 سنوات. يوفر قرض وطني للعميل عند الاستفادة منه في تجارة السلع الحماية من تقلب الأسعار. قرض شخصي متاح للسعوديين والمقيمين إيضاََ.

شروط الاستفادة من قرض وطني من مصرف الراجحي

عمر العميل عند أجل استحقاق قيمة القرض لا يزيد عن 65 سنة. يشترط تحويل الراتب الشهرى للعميل إلى حسابة في مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية. يجب تقديم خطاب تحويل الراتب من جهة عمل العميل لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية. المتقدم يشترط أن يعمل لدي جهة معتمدة لدي مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية. مجموع الراتب الشهري للمتقدم والضامن يجب ألا يقل عن 10 الأف ريال سعودي وذلك في حالة التمويل المشترك.

طريقة التقديم على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي وتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي.

زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي المتواجده داخل المملكة العربية السعودية وتقديم طلب الحصول على القرض الشخصي من البنك.

الاتصال على رقم 8001241222 والاطلاع على كافة الشروط والحكام الخاصة بطلب التمويل الشخصي من مصرف الراجحي.

الوثائق المطلوبة لاستكمال طلب القرض الشخصي لدى مصرف الراجحي

على العميل المتقدم للحصول على القرض تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين و الأقامة لغير السعوديين ويشترط أن تكون سارية.

للعاملين في القطاع الخاص يشترط تقديم خطاب التوظيف ملحق به ختم الغرفة التجارية.

تقديم نموذج طلب التمويل العقاري وذلك بعد تعبئته.

تقديم سعر مكتمل البيانات.

تقديم نسخة من تصاريح البناء.

خريطة لموقع العقار وتقديم صورة من سند الملكية.

خدمة عملاء مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

وفر مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية رقم خدمة العملاء وذلك لكي يستطيع العميل الاستفسار عن جميع الخدمات التمويلية التى يقدمها مصرف الراجحي من خلال الرقم 00966114603333