حاسبة حساب المواطن الإلكترونية 1442 احتساب قيمة الاستحقاق ورابط التسجيل الرسمي الآن

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عمر شويل - جدة يتم التحقق من القيمة المستحقة بواسطة حاسبة حساب المواطن الإلكترونية التقديرية 1442، حيث أطلق حساب المواطن الحاسبة التقديرية للتعرف على قيمة استحقاق المستفيد والتابعين له إن وجدوا إلكترونياً، وأعلن البرنامج عن أن قيمة الاستحقاق تتوقف علي ثلاث عوامل رئيسية وهم (إجمالي دخل الأسرة، أعمار التابعين، عدد أفراد الأسرة).

وقد أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً عن صدور نتائج أهلية الدفعة السادسة والثلاثون لشهر نوفمبر 2020م الموافق شهر ربيع الأول 1442هـ، فمن يرغب في التحقق من الأهلية، يمكنه ذلك عن طريق دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية ثم “صفحة دراسة الأهلية”، ومن خلال ثقفني نوفر رابط دخول موقع حساب المواطن الرسمي لاستخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن السعودي.

حاسبة حساب المواطن الإلكترونية 1442

أعلن برنامج حساب المواطن عن إيداع حساب المواطن المبالغ المستحقة ضمن الدفعة الحالية في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات من الدعم الحكومي ممن انطبقت عليهم شروط الاستحقاق أصحاب الطلبات المكتملة، وقد تم تحديد الحد الأدنى عند صرف حساب المواطن والتي تختلف باختلاف حالة كل متقدم ووفقاً لمعايير الاستحقاق، حيث جاء الحد الأدنى 300 ريال سعودي.

وقد تم الإعلان من جانب البرنامج عن معايير الاستحقاق التي قد تختلف باختلاف الأسس المعتمدة عليها وفقاً لسياسات برنامج حساب المواطن للدعم،وقد أوقف البرنامج التسجيل الجديد اعتباراً من شهر مارس لعام 2020م حتى يتم مراجعة ضوابط الصرف مرة أخرى، ومن ثم فتح باب التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى للاستفادة من مبالغ الدعم الموجهة للمستحقين.

ولأجل احتساب قيمة ومقدار الاستحقاق الذي سيحصل عليها المواطن المستفيد من البرنامج الحكومي للدعم، فقد تم إطلاق وتفعيل أيقونة حاسبة حساب المواطن الإلكترونية التقديرية، وطبقاً لخطة صرف حساب المواطن 1442، فمن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن الدفعة القادمة في تاريخ العاشر من الشهر الميلادي المقبل -بمشيئة الله تعالى- للمستحقين والمستحقات، ويمكنكم دخول بوابة حساب المواطن من خلال الرابط الرسمي التالي:

موقع حساب المواطن الرسمي.

قيمة استحقاق حساب المواطن

أعلن البرنامج عن تفاصيل مقدار الاستحقاق وعن كيفية احتساب قيمة الاستحقاق لأسرة مكونة من 5 أفراد مع اختلاف مجموع الدخل، فإن كان مجموع أو عدد أفراد الأسرة 5 أشخاص، وكانت أعمار التابعين أكبر من 18 عام شخصان، وأقل من 18 عام شخصان، وكان إجمالي دخل الأسرة 9.000 ريال سعودي، ففي هذه الحالة تكون قيمة الاستحقاق 993 ريال سعودي.

وفي حال كان كان عدد أفراد الأسرة المسجلة في حساب المواطن 5 أفراد، وكانت أعمار التابعين أكبر من 18 عام فردان، وأقل من 18 عام فردان، وكان إجمالي دخل الأسرة 15.000 ريال سعودي، فسوف تكون الاستفادة من حساب المواطن أقل من الحالة السابقة، نظراً لارتفاع دخل الأسرة، حيث يكون مقدار الاستحقاق 433 ريال سعودي، ومن خلال حاسبة حساب المواطن الإلكترونية يمكنكم حساب قيمة الاستحقاق.

قيمة استحقاق حساب المواطن مع اختلاف أعمار التابعين

يتم احتساب قيمة الاستحقاق لأسرة مكونة من خمسة أشخاص مع وجود اختلاف في أعمار التابعين،في حال وجود أسرة مكونة من 5 مواطنين، وكانت أعمار التابعين شخصان أكبر من 18 عام، وشخصان أقل من 18 عام، وكان إجمالي دخل الأسرة 9.000 ريال سعودي، فوفقاً لحساب حاسبة حساب المواطن الإلكترونية تكون قيمة الاستحقاق 993 ريال سعودي.

أما في حالة كانت أسرة مكونة من 5 أفراد، وكانت أعمار التابعين أكبر من 18 أربعة أشخاص، ولا يوجد من هو أقل من 18 عام، وكان إجمالي دخل الأسرة 9.000 ريال سعودي، فسوف تكون قيمة الاستحقاق هنا 1.146 ريال سعودي، وأعلن برنامج حساب المواطن عن إمكانية تقديم اعتراض علي قيمة الاستحقاق، ويمكنكم الآن التعرف علي خطوات تقديم اعتراض من خلال ثقفني.

قيمة الاستحقاق مع اختلاف عدد أفراد الأسرة

يتم احتساب قيمة الاستحقاق لأسرة مكونة من 5 أفراد مع اختلاف عدد أفراد الأسرة، فهنا يكون مقدار الاستحقاق كما هو في المثال السابق وتكون القيمة المستحقة 993 ريال، أما في حال كانت الأسرة مكونة من 6 أفراد، وكانت أعمار التابعين شخصان أكبر من 18 عام، وثلاثة أشخاص أقل من 18 عام، وكان إجمالي دخل الأسرة 9.000 ريال سعودي، فسوف تكون قيمة الاستحقاق 1.108 ريال سعودي.

وعند وجود اعتراض علي قيمة الاستحقاق فيمكنك تقديم شكوي بعد 5 أيام من تاريخ صرف حساب المواطن، أما عن الغير مؤهلين، فيمكنهم تقديم اعتراض من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وذلك بعد التأكد من القيمة المستحقة بواسطة حاسبة حساب المواطن الإلكترونية التقديرية، وعن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق، يمكنكم دخول بوابة حساب المواطن لاستخدام الحاسبة التقديرية للتحقق من القيمة المستحقة، والاستعلام عن أسماء المقبولين.

نزول حساب المواطن الدفعة السادسة والثلاثون

أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً عن الانتهاء من كافة المخصصات المتعلقة بالدفعة السادسة والثلاثون لشهر نوفمبر 2020م الموافق لشهر ربيع الأول 1442هـ في الحسابات البنكية للمستحقين والمستحقات، كما أعلن عن إجمالي المبالغ المدفوعة منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الـ36، حيث بلغت قيمة المبالغ المدفوعة حتى الآن 84 مليار ريال سعودي، كما بلغت قيمة مبالغ الأثر الرجعي 620 مليون ريال سعودي.