حاسبة استحقاق حساب المواطن التقديرية 1442 تقديم شكوي عبر البوابة الإلكترونية

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عمر شويل - جدة ننشر رابط حاسبة استحقاق حساب المواطن التقديرية للاستفادة من الحاسبة في التعرف على قيمة الاستحقاق الفعلية، حيث تم إطلاق حاسبة حساب المواطن للتحقق من القيمة المستحقة التي يجب أن يحصل عليها المستفيد أو المستفيدة من الدعم الحكومي المقدم للمواطنين والمواطنات عن طريق برنامج حساب المواطن السعودي.

وقد تم الإعلان من جانب البرنامج رسمياً عن صدور نتائج أهلية الدفعة السادسة والثلاثون للمسجلين في البرنامج أصحاب الطلبات المكتملة، حيث يتم التحقق الآن من النتائج عن طريق دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ثم “صفحة دراسة الأهلية”، وقد حدد برنامج حساب المواطن الحد الأدنى لصرف حساب المواطن وهو 300 ريال سعودي للأسرة الواحدة والفرد المستقل.

حاسبة استحقاق حساب المواطن التقديرية

قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن إيداع حساب المواطن مبالغ الدفعة المستحقة للشهر الميلادي الجاري،حيث يمكن الآن الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتعرف والإطلاع على الأسماء المقبولة ضمن الدفعة الحالية، إلى جانب التعرف على المبلغ المدفوع للتأكد من مطابقته للمبلغ المودع في الحساب البنكي، ومن ثم التحقق من القيمة المستحقة.

وقد حدد برنامج حساب المواطن مواعيد صرف حساب المواطن 1442 بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية الكريمة من جانب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- القاضية بتوحيد مواعيد صرف الرواتب وإصدار فواتير الخدمات بعد الصرف للتيسير على المواطنين والمواطنات بالمملكة.

وتتيح بوابة حساب المواطن الإلكترونية في الوقت الحالي إمكانية استخدام حاسبة استحقاق حساب المواطن لمعرفة مقدار الاستحقاق الذي يأتي حده الأدنى 300 ريال سعودي، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن صرف وإيداع مبالغ الدفعة المستحقة للشهر الجاري، حيث تم إرسال رسائل للمستفيدين تفيد إيداع حساب المواطن المبالغ المالية في البنوك في حساباتهم الشخصية.

رابط حاسبة دعم حساب المواطن.

خطوات تقديم شكوى حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن أنه في حال الرغبة في تقديم شكوى علي قيمة الاستحقاق، فيمكنك ذلك من خلال دخول موقع حساب المواطن، وينبغي عليك قبل القيام بتقديم شكوى التأكد من تطابق مقدار الاستحقاق الموجود في حسابك الشخصي علي البوابة الإلكترونية مع المبلغ الذي تم إيداعه في حسابك البنكي.

كما يمكنك التحقق من قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة استحقاق حساب المواطن التقديرية عبر موقع حساب المواطن والتأكد من تطابقها مع المبلغ المودع في الحساب البنكي الخاص بك، إلى جانب التأكد من أهلية كافة التابعين في حال كان هناك تابعين لك، وبعد التأكد من هذه الأمور يمكنك تقديم شكوى عبر بوابة حساب المواطن، ويمكنكم التعرف على الخطوات من خلال الفيديو التالي:

ويتم تفعيل الأيقونة الخاصة بالشكوى وتفعيلها بعد مرور خمسة أيام من تاريخ إيداع المبالغ المالية في حسابك المصرفي، وعند تفعيلها قم بالضغط علي أيقونة الشكوى واتباع الخطوات اللازمة لتقديمها ورفع المستندات المطلوبة، وسيتم رفع شكوى حساب المواطن والتعامل معها مباشرةً، ويرجي العلم أن فترة السماح لتقديم الشكوي لكل دفعة استحقاق هي 90 يوماً، ويتم تعويض المستفيد عن الدورة المشتكى عنها في حال تم قبول الطلب.

حساب المواطن 1442

أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إيداع مخصصات الدفعة السادسة والثلاثون لشهر نوفمبر 2020م الموافق لشهر ربيع الأول 1442هـ في حسابات المستحقين البنكية على مدار اليوم المحدد للصرف، كما أوضح إجمالي المبالغ المدفوعة منذ بدء البرنامج وحتى اليوم، حيث بلغ الإجمالي 84 مليار ريال سعودي، كما بلغت مبالغ الأثر الرجعي 620 مليون ريال سعودي حتى اليوم.