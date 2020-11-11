نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض منصة سلفة بدون تحويل الراتب تعرف على رابط التقديم والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض منصة سلفة بدون تحويل الراتب يعتبر من أهم الحلول التمويلية التي تقدمها سلفة للعملاء داخل المملكة العربية السعودية ،حيث تعتبر منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما في المملكة والتي تقدم خدمات تمويلية للأفراد بتسهيلات عديدة وإمتيازات متنوعة يمكن أن يتمتع بها العميل عند حصوله على التمويل الشخصي ،كما تتيح منصة سلفة للعملاء إمكانية التقديم على طلب القرض الشخصي من خلال موقع المنصة على الإنترنت أو من خلال تطبيق منصة سلفة على الهاتف دون الحاجه إلى الذهاب إلى أحد مكاتب منصة سلفة الإلكترونية وبعد ذلك تقوم المنصة بالإيداع الفوري لقيمة التمويل في حساب العميل لدي منصة سلفة،وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على خطوات الحصول على القرض الشخصي المقدم من منصة سلفة الإلكترونية كما سوف نتعرف في هذا المقال أيضاً على أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية.

خطوات الحصول على قرض منصة سلفة

الخطوة الأولى تحديد قيمة التمويل التي يحتاجها العميل والتي تبدأ من 1000 ريال سعودي وحتي 5000 ريال سعودي ثم يقوم العميل بتحديد فترة سداد قيمة التمويل. الخطوة الثانية يقوم العميل بالدخول على رابط التمويل الشخصي من منصة سلفة وتعبئة نموذج طلب التمويل وملئ جميع البيانات المطلوبة ورفع جميع الأوراق والمستندات الداعمة لتلك البيانات. الخطوة الثالثة سوف يتم إيداع مبلغ التمويل في الحساب الشخصي الخاص بالمتقدم لدي منصة سلفة الإلكترونية وذلك فور إكتمال كافة البيانات.

قرض فوري بدون تحويل الراتب من منصة سلفة

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي سريع للأفراد بدون تحويل راتب وبقيمة تبدأ من 1000 ريال سعودي وحد أقصى لمبلغ التمويل يصل إلى 5000 ريال سعودي وذلك بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد متنوعة وأقساط مجدولة تتناسب مع جميع إلتزمات العميل،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على أهم المزايا التي يمكن أن يتمتع بها العميل عند الاستفادة من التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة.

قرض شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. الموافقة الفورية من منصة سلفة على طلب القرض. إيداع فوري لمبلغ التمويل في الحساب الشخصي الخاص بالمتقدم لدي منصة سلفة. لا يحتاج هذا التمويل الشخصي إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. تقدم منصة سلفة هامش ربح تنافسي. خيارات للسداد عديدة وأقساط مجدولة تناسب جميع إلتزمات العميل.

شروط الاستفادة من التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية