نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط سيارات كيا سيلتوس 2021 مصرف الإنماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تقسيط سيارات 2021 تتواصل من مصرف الإنماء ، حيث بدأت عروض تمويل كيا سيلتوس 2021 من خلال الحصول على قرض السيارة من بنك الإنماء الذي يوفر تمويل شراء سيارات يصل إلى 2 مليون ريال عن كل محفظة مستقلة حيث يمكن الحصول على تمويل السيارات الجديدة وفق العديد من الشروط الميسرة والمتطلبات السهلة على النحو الذي سوف نوضحه فيما بعد.

مواصفات كيا سيلتوس 2021

تأتي السيارة كيا سيلتوس 2021 مع محرك ذي سعة 1.6 لتر من فئة V4 رباعي الاسطوانات. عدد الصمامات 16 صماماً. أقصى قوة حصانية يصل إليها المحرك 123 حصانا. أقصى عزم للقوة يصل إلى 154 نيوتن في الدقيقة. استهلاك الوقود يصل إلى 16.3 كلم/ لتر. نوع الوقود بنزين 91. ناقل الحركة أوتوماتيكي. نوع الدفع دفع أمامي. شكل السيارة سيدان. عدد المقاعد : 5 مقاعد. قياس العجلات 17 انش. عجلة القيادة معدلة يدويًا.

كما تتوفر كيا سيلتوس 2021 على العديد من المزايا التالية :

إمكانية الدخول الذكي بصمة تشغيل. شاشة معلومات قياس 8 بوصة مثبت سرعة شاحن جوال لاسلكي سقف كامل بلون مختلف.

شروط تمويل السيارات من مصرف الانماء

يوفر بنك الانماء قروض السيارات بالمواصفات التالية :

قرض السيارة من بنك الانماء يصل إلى 500 ألف ريال لكل سيارة مع إمكانية حصول العميل على الحد الشامل من التمويل الذي يصل مليوني ريال. فترة السداد تصل إلى 60 شهرًا. يتم تحصيل 1 % من ثمن السيارة قيمة الرسوم الإدارية. توفر بطاقة هوية وطنية سارية.

قرض السيارة من مصرف الإنماء 2 مليون ريال

لكي تحصل على 2 مليون ريال لتمويل السيارات من مصرف الانماء عليك ما يلي:

فتح حساب لدى بنك الانماء. إحضار تعريف الراتب معتمد من جهة العمل. تحويل الراتب الشهري لدى مصرف الانماء. أن تكون جهة العمل من الجهات ذات الثقة أو الجهات المعتمدة لدى البنك.

سعر كيا سيلتوس 2021 شاملا ضريبة القيمة المضافة

يصل سعر كيا سيلتوس 2021 في السعودية وفقًا للمواصفات السابقة 74.500 ألف ريال شاملاً قيمة ضريبة القيمة المضافة وذلك السعر لا يشمل رسوم تسجيل السيارة ولا ضريبة السيارات الجديدة.

عروض تقسيط سيارات من بنك الانماء

بعد توفر الشروط السابقة يمكن تقسيط سيارة كيا سيلتوس 2021 الجديدة من بنك الانماء بعد إضافة 1 % من ثمن السيارة مقابل الرسوم الإدارية إضافة إلى قيمة العائد السنوي على قرض السيارة.