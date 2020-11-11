نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الراجحي المميز بأقل راتب يصل الي 2 مليون ريال للسعوديين والوافدين بأقساط ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون تحويل الراتب وبدون كفيل هي أحد أهم القروض الشخصية التي يتم البحث عنها باستمرار من جانب الكثير من المواطنين والمقيمين، ويتوفر ذلك من خلال مصرف الراجحي الذي يتميز مصرف بتقديم خدمات هامة للعملاء التابعين لهم أو العاملين الجدد، فقد اشتهر مصرف الراجحي بتقديم تمويلات شخصية تختلف شروطها ومميزاتها عن أي مصرف أخر داخل المملكة، ويوفر مصرف الراجحي لجميع العملاء الراغبين في الاستفادة من تمويل نقدي يقضى غرض كل فرد علي حدة، صرف التمويل الشخصي من مصرف الراجحي يتم وفق شروط حددها مصرف الراجحي يجب توافرها في كل شخص، ويتم تقديم خدمة التمويل الشخصي لجميع من يقيم بالمملكة سواء سعوديين أو غير سعوديين، بالإضافة إلى تسهيل التمويل خلال وقت قياسي يصل إلى نصف ساعة فقط، وسوف نوضح لكم مميزات قروض بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من مصرف الراجحي.

تمويل شخصي نقدي من مصرف الراجحي

يتم التمويل المالي لقروض بدون تحويل الراتب وبدون كفيل وفق قواعد الشريعة الإسلامية لأي مبلغ قرض يتم الحصول عليه.

تم تحديد مبلغ التمويل من مصرف الراجحي بأي مبلغ وحتي 2 مليون ريال سعودي بحد أقصي لطلب التمويل.

تمويل الراجحي يتم دون تحويل الراتب الخاص بالعميل من جهة العمل الخاصة بالعميل.

صرف تمويل الراجحي خلال 30 دقيقة فقط للجميع.

التمويل من مصرف الراجحي يتم للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين.

سداد مبلغ التمويل علي فترة تصل إلى 5 سنوات.

التمويل الشخصي من الراجحي يصلح لجميع الأغراض الشخصية دون تقييد (تعليم- زواج- سفر- سيارة- عقار).

كيفية التقديم إلى التمويل النقدي من مصرف الراجحي إلكترونياً

مصرف الراجحي قام بتسهيل قروض بدون تحويل الراتب وبدون كفيل ويتم التقدم بطلب إلكتروني من خلال الموقع التالي: الراجحي.

من خلال الدخول علي الموقع يتم ظهور نموذج بيانات يجب القيام بكتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة، ثم الضغط علي طلب التمويل الآن.

أرقام الاتصال والتواصل مع مصرف الراجحي

من أجل الاستعلام عن قروض بدون تحويل الراتب وبدون كفيل وغيرها من التمويلات الشخصية، فقدد حدد مصرف الراجحي رقم تليفوني خاص بالعملاء الحاليين وهو 966114603333، ورقم خاص بالعملاء الجدد وهو 8001241222، ومن خلال هذه الأرقام يمكن أن يتواصل جميع العملاء مع فريق خدمة العملاء المخصص بجميع فروع مصرف الراجحي، وذلك من أجل الاستفسار عن أي معلومات مرتبطة بطريقة الحصول علي التمويل الشخصي والاستعلام عن أي شرط من الشروط المعلنة من مصرف الراجحي، أو لأي خدمات مصرفية أخري داخل مصرف الراجحي.