نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن هوية زائر برقم الهوية وكيفية تحويل هوية الزائر إلى مقيم والجنسيات الممنوعة من التحويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاح موقع أبشر الإلكتروني خدمة الاستعلام عن هوية زائر من خلال رقم الإقامة، وهذه الخدمة من أهم الخدمات في المملكة التي تُمكن المواطن من معرفة حالة هويته وصلاحية تأشيرة الزيارة، وأيضاً يمكن تحويل هوية زائر إلى هوية مقيم، ويتم كل ذلك من خلال المنصة الإلكترونية أبشر التي تتبع لوزارة الداخلية السعودية، وفي السطور القادمة نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن هوية زائر.

الخطوات اللازمة للاستعلام عن هوية زائر برقم الإقامة

يمكن للمواطن الزائر بأراضي المملكة، القيام بعملية الاستعلام عن الهوية عبر رقم هويته الخاص به، وحتى يتم الاستعلام بشكل صحيح لابد من إتباع الخطوات التالية:

الدخول أولاً إلى رابط الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية السعودية. تسجيل عملية الدخول إلى الموقع عبر حساب أبشر. النقر فوق أيقونة “الخيارات” الموجودة بالقائمة الرئيسية. اختيار أيقونة “الاستعلامات الإلكترونية”. الاختيار من الجهات المحددة أيقونة “الجوازات”. الضغط على “الاستعلام عن هوية زائر”. إدراج كافة البيانات المتعلقة بالزائر والتي من بينهم “رقم الهوية”. سوف تظهر بيانات الزيارة بالتفصيل، ومنهم: (تاريخ انتهائها، مدة الزيارة) وغيرهم.

الاستعلام عن صلاحية هوية زائر

يمكن للزائر الاستعلام عن صلاحية إقامته داخل أراضي المملكة العربية السعودية، عبر النقاط التالية:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية “أبشر“.

تسجيل عملية الدخول إلى حساب “أبشر أفراد”، عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

الضغط على خدمة “الاستعلام عن صلاحية هوية”.

إدراج رقم إقامة الزائر بالمربع المخصص لذلك.

إدراج رمز التحقق البشري من الصورة الظاهرة على الشاشة.

الضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر جميع التفاصيل المتعلقة بإقامة زائر داخل المملكة، وأيضاً معرفة صلاحيتها والموعد المحدد لانتهائها.

خطوات تحويل هوية زائر إلى مقيم

أوضحت إدارة الجوازات عن الطريقة التي يمكن من خلالها القيام بتحويل هوية زائر إلى هوية مقيم داخل المملكة، وجاءت كالتالي:

الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية. تسجيل الدخول عبر إدراج اسم المستخدم أو رقم هويته وكلمة المرور. إدراج رقم التحقق المرئي. التوجه إلى قائمة الخدمات. اختيار خدمة “طلب إصدار إقامة”. إدراج البيانات المطلوبة أمامنا. تقديم الطلب لتحويل هوية زائر إلى مقيم.

الجنسيات الممنوعة من التحويل إلى هوية مقيم

منعت وزارة الخارجية بعض الجنسيات من تحويل هوية زائر إلى مقيم، وجاءت الجنسيات المرفوضة على النحو التالي:

الجنسية القطرية.

الجنسية اليمنية.

الجنسية الإيرانية.

الجنسية الإسرائيلية.

الجنسية التركية.

الرابط الخاص بالاستعلام عن هوية زائر

خصصت وزارة الخارجية رابط لمعرفة جميع المعلومات التي تخص هوية الزائر بالأراضي الحجازية، وهو رابط المنصة الإلكترونية “أبشر“، التابعة لوزارة الخارجية السعودية، ثم نقوم بتسجيل الدخول وإتباع الخطوات السابقة لإتمام عملية الاستعلام.