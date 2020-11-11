الزائدي لقادة ومعلمي تعليم مكة : نفخر بما تقدمونه وتبذلونه لأبنائكم عبر المنصات التعليمية وجهودكم محل تقدير

خلال زيارته لعدد من المدارس

دوت الخليج – مكة

ثمن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي لقادة ومعلمي مدارس تعليم مكة ما يقدمونه ويبذلونه من جهود عظيمة في سبيل تذليل الصعوبات وتسهيل المهام وتفعيل عمل لجان الدعم التقني والإرشادي والتعليمي لحل المشكلات التقنية التي قد تواجه الطلاب والمعلمين ومعالجة الفاقد التعليمي ومواصلة سير العملية التعليمة في المنصات التعليمية

وأشاد الدكتور الزائدي بالجهود المبذولة من قبل المدارس في تذليل الصعوبات والحرص على استمرارية العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة .

وحث المدير العام على بذل الجهد ومضاعفة العمل والحرص على تلافي ما قد يطرأ من اشكاليات تواجه المعلم أو الطالب والسعي لحلها لمواصلة العملية التعليمية بكل يسر وسهولة

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من مدارس مكتب التعليم بغرب مكة ( ثانوية عبدالله الخليفي ؛ ابن الأثير الثانوية ؛ متوسطة ذي البجادين )

هذا وقد تابع الزائدي جداول الحصص وتفعيلها في منصة مدرستي وبرنامج تميز والأعمال الإدارية كما اطلع على أداء المعلمين في المنصات التعليمية للدروس والتفاعل مع أبنائهم الطلاب والتقى بعدد من الطلاب استمع منهم عن كيفية تواصلهم مع المنصات التعلمية والاستفادة منها والصعوبات التي قد تواجههم والعمل على حلها .