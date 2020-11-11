جدّة تستضيف سباق “فورمولا 1 السعودية” في 28 نوفمبر 2021

الفورمولا 1 تعلن الجدول المبدئي لسباقات الموسم الجديد
منال الغلث :الرياض
أعلنت فورمولا 1 اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020م، الجدول المبدئي لسباقات بطولة الاتحاد الدولي للسيارات لسباقات الفورمولا 1 لموسم 2021 (2021 FIA Formula 1 World Championship) والتي تستضيف المملكة العربية السعودية إحدى جولاتها، حيث تم تحديد يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021م، موعداً لانطلاق الجولة ما قبل الأخيرة من السباق في مدينة جدة.
واشتمل الجدول المبدئي على 23 سباقًا “جولة” في مختلف دول ومدن العالم، ومنها للمرّة الأولى في مدينة جدّة، والتي ستستضيف السباق تحت مسمى “فورمولا 1 السعودية” رسميًّا في 28 نوفمبر 2021، حيث ينتظر مسؤولو فورمولا 1 اعتماد الجدول بشكله النهائي والرسمي من قبل المجلس العالمي لرياضة المحركات.
وعن ذلك، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: “بعد الإعلان الرسمي للسباق الذي ستستضيفه المملكة ـ بإذن الله ـ في 28 نوفمبر 2021، سنبدأ العمل والاستعداد على كافة الأصعدة في ظل ما نحظى به من دعم كبير وغير محدود من قبل سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله -، والاهتمام والمتابعة الدقيقة من أخي سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وبرنامج جودة الحياة، وسنعمل ـ بإذن الله ـ بكل قوة لنقدم للعالم أجمع فعاليةً وحدثًا رياضيًّا فريدًا من نوعه، بما يواكب خطط وأهداف رؤية المملكة 2030، ولتكون تطبيقًا لمبادرات برنامج جودة الحياة، الهادف إلى تنويع خيارات الرياضة في المملكة تعزيزًا لقيمة ومكانة المملكة إقليميًّا وعالميًّا.”
من جانبه، قال شايس كاري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للفورمولا 1: “نحن سعداء جدًّا بإعلان الجدول المؤقت لسباقات موسم 2021، وذلك بعد محادثات مكثّفة مع المسوقين والفرق والاتحاد الدولي للسيارات، ونطمح أن تشهد سباقات موسم 2021 حضور الجماهير بأسلوب آمن يضمن السلامة والمتعة في الوقت ذاته، وسعداء أكثر بانضمام المملكة العربية السعودية كدولة مضيفة جديدة لأحد سباقات موسم 2021، متمنين أن ننجح جميعًا في تنظيم هذا الحدث بشكل أفضل من السابق.”
يشار إلى أن وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبرنامج جودة الحياة، قد أعلنت رسميًّا يوم الخميس الماضي، استضافة المملكة لإحدى جولات فورمولا 1 لموسم 2021 في مدينة جدّة، وذلك ضمن إطار شراكة تمتد 15 سنة بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والفورمولا 1.
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