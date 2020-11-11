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عمر شويل - جدة بنك التنمية الإجتماعية وطريقة التقديم على قرض الأسرة، يعتبر بنك التنمية من أقدم البنوك الموجوده داخل المملكة العربية السعودية ويتميز بتوفير مجموعة من المنتجات التمويلية لمساعدة المواطنين والمقيمين على المعيشة في جميع أنحاء المملكة، وكان نفاذ هو أول منتج لبنك التنمية الإجتماعية وكان يستهدف المواطنين أصحاب الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة ويصل مبلغ القرض إلى 150 الف ريال سعودي، وأقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال منتج أخر من منتجات بنك التنمية الإجتماعية وهو قرض الأسرة .

بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة

يتقدم بنك التنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية بإطلاق العديد من البرامج التمويلية للمواطنين والمقيمين في المملكة وذلك بعد تنفيذ مجموعة من الشروط، وقد أصبح التقديم لأي برنامج منهم اسهل عن طريق موقع بنك التنمية الإجتماعية، ومن هذه البرامج قرض الأسرة والذي يسعى إلى تحسين الدخل لكثير من الأسر المحتاجة وهو يعد من خطة المملكة للنهوض بالمواطن السعودي وتحقيق العدالة الإجتماعية، ويقدم قرض الاسرة إلى المواطنين السعوديين فقط اللذين يحملون بطاقة هوية وطنية ومحل إقامة داخل المملكة وايضا يشترط ان تكون هذه القروض للأسر المحتاجة ويكون عدد الأسرة لا يقل عن أربعة أفراد حيث أن لا يزيد نصيب الفرد عن 2000 ريال سعودي.

بنك التنمية الإجتماعية وطريقة التقديم على قرض الأسرة

يشترط بنك التنمية الإجتماعية أن يكون عمر المتقدم للحصول على القرض لا يقل عن 70 عام عند سداد اخر قسط ولا يزيد عمر الكفيل عن 55 عام وذلك حتى تستطيع تلك الأسر من الحصول على القرض من بنك التنمية الاجتماعية، ويستطيع المواطنين السعوديين التقديم على القرض بالخطوات الاتية: