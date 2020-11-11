نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التسليف قرض الزواج طريقة التقديم وشروط الحصول علي القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف قرض الزواج أو بنك التنمية الاجتماعية السعودي هو أحد أفضل البنوك السعودية التي توفر قرض الزواج لجميع الراغبين في الزواج ويريدون الحصول على تمويل وقرض يساعدهم في تيسر أمور الزواج حيث يعد بنك التسليف من أكثر البنوك شهرة بين المواطنين التي تقدم قرض الزواج لجميع الراغبين في ذلك حيث إن هناك ما يزيد عن 1.2 مليون شخص ومواطن سعودي حصل على قرض الزواج من بنك التسليف لتسهيل أمور الزواج لذلك نعرض لكم في هذا الموضوع جميع الأمور المتعلقة بالقرض وشروط الحصول عليه وأيضا طريقة التسجيل والتقديم للحصول على قرض الزواج من بنك التسليف.

بنك التسليف قرض الزواج

هناك الكثير من الرجال والسيدات يحتاجون إلى الحصول على قرض الزواج وذلك حتى يسهل عليهم عملية الزواج وإتمام الزواج بشكل كامل حيث بالتأكيد يعاني الكثير من ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية وتكوينات الزواج المختلفة سواء رجال أو سيدات لذلك يكون قرض الزواج هو الحل الأفضل لدى الجميع فهو يسهل على الجميع إتمام الزواج وأيضا من المميزات الرائعة التي يوفرها بنك التسليف (بنك التنمية الاجتماعية) أنة لا يوجد رسوم على هذا القرض مما يدفع الكثير للتقديم للحصول على قرض الزواج من بنك التسليف.

بك التسليف قرض الزواجن أو كما يطلق عليه أيضا بنك التنمية الاجتماعية هو بنك مميز للغاية يسهل على الجميع الحصول على قرض الزواج وتيسير أمور الزواج على الجميع ويوفره البنك لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية والهدف من هذا التمويل هو تغطية الاحتياجات الأسرية التي يحتاج إليها الرجل أو السيدات للزواج وأيضا تسهيل عملية الزواج على الشباب التي يكون راتبها الشهري قليل لا يغطي احتياجات الحياة والزواج، وهناك العديد من الشروط التي يضعها بنك التسليف لكي يستطيع كل مواطن الحصول على القرض وهو ما نعرضه لكم في السطور التالية.

شروط قرض الزواج بنك التسليف

هناك العديد من الشروط التي يضعها بنك التسليف قرض الزواج (بنك التنمية الاجتماعية) علي جميع الرجال والسيدات الذي يريدون التقديم للحصول على هذا التمويل لتسهيل أمور الزواج على جميع غير قادرين على استكمال متطلبات الزواج ومن أهم هذه الشروط هي:

ان يكون الشخص الذي يريد الحصول على القرض يتزوج للمرة الأولى.

يمكن للشخص الذي طلق زوجته قبل الدخول بها أن يحصل على القرض.

يتيح بنك التسليف قرض الزواج إمكانية حصول الشخص الذي توفت زوجته الوحيدة على قرض الزواج.

أن يكون الزوج والزوجة مواطنين في المملكة العربية السعودية ويحملان الجنسية السعودية أو تحمل الزوجة فقط الجنسية السعودية.

تقديم الأصل من عقد الزواج موثق من جانب المحكمة المتخصصة بذلك في السعودية.

ان يكون عقد الزواج مبرم منذ مدة لا تزيد عن عامان ويتم احتساب تاريخ إبرام العقد بالتاريخ الهجري وليس الميلادي.

المستندات المطلوبة للحصول علي قرض الزواج من بنك التسليف

هناك العديد من الأوراق الهامة والمستندات التي يلزم توافرها وتقديمها للبنك عند التقديم للحصول على قرض الزواج ومن أهم هذه المستندات هي:

صورة واصل الهوية الوطنية للمتقدم للحصول على قرض الزواج.

العنوان الوطني للمتقدم.

رقم حساب الآيبان.

رقم الجوال الخاص بالمتقدم والمسجل في منصة ابشر الإلكترونية.

رقم وثيقة الزواج المبرمة والموثقة في المحكمة.

طريقة التقديم على قرض الزواج من بنك التسليف

بنك التسليف قرض الزواج هو أحد البنواك الداعمة والتي تعين جميع الشباب والسيدات غير قادرين علي أمور الزواج في تسهيل هذه العملية على الجميع ومساعدتهم في الحصول على قرض الزواج بدون رسوم على هذه الخدمة حتى يستطيع جميع الشباب تجهيز أمورهم وإعانة الجميع على الزواج وتشجيعهم على ذلك أيضا، ولذلك يحتاج الكثير إلى معرفة طريقة التقديم للحصول على قرض الزواج من بنك التسليف وهو ما نوضحه لكم في الخطوات الآتية: