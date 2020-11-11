نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل سريع وصرف فورى لمبالغ منصة سلفة للسعوديين فقط 2020 | رابط تسجيل موقع سلفة للتمويل الشخصي بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل تعد من القروض الشخصية الهامة التي يتم البحث عنها دائماً من قبل فئة كبيرة من المواطنين، ويتوفر ذلك من خلال موقع سلفة 2020 الذي يتيح إمكانية الحصول على تمويل شخصي سريع يبدأ من 1000 ريال حتى 5000 ريال، ويتم صرف مبالغ سلفة وفق توافق شرعي إسلامي الذي يحبذه فئة كبيرة من المواطنين داخل المملكة، بالإضافة إلى أن التمويل يتم بدون تحويل الراتب سواء للعاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص، لذا هناك بحث كبير على موقع سلفة من أجل معرفة خطوات تقديم طلب للحصول على تمويل من موقع سلفة الإلكتروني، ويتم التقديم بخطوات إلكترونية بسيطة وسهلة دون بذل مجهود للذهاب إلى جهات معينة من أجل الحصول على التمويل، وسوف نوضح لك من خطوات الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل منصة سلفة وأنت من داخل منزلك.

منصة سلفة 2020 لتمويل شخصي سريع

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من منصة سلفة التي تعد أهم مصادر التمويل متناهي الصغر داخل المملكة، وقد تمت الموافقة على تمويل سلفة باعتماد من مؤسسة النقد العربي السعودي، من أجل توفير تمويل مالي صغير للأفراد السعوديين فقط من خلال شروط محددة من خلال الدخول على منصة سلفة الإلكترونية.

تم تمويل عدد محدود في الشهر الماضي كتجربة أولي للصرف ومعرفة ردود وآراء المستفيدين من التمويل، وسيتم التوسع في التمويل بداية من الشهر الجاري، هذا وقد بدأ الإعداد من بداية الفترة السابقة لتسجيل طلبات التمويل الخاصة بالمواطنين داخل المملكة لمن يرغب في الحصول علي التمويل الشخصي، وقد اعلن موقع سلفة الإلكتروني عن تسهيل السداد الخاص بكل تمويل طبقاً لراتب كل فرد، ووفقاً لراتب كل شخص.

خطوات الحصول على تمويل سريع من منصة سلفة

يقوم كل شخص يرغب في الحصول علي مبلغ تمويل بالدخول على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل عبر موقع منصة سلفة، ومن خلالها يتم تنفيذ يعض الخطوات البسيطة من أجل الحصول على التمويل الذي يرغب به كل فرد حسب احتياجه، خطوات منصة سلفة للتمويل كالاتي:

يتم إنشاء حساب خاص بمنصة سلفة.

يتم اختيار مبلغ التمويل الذي يرغب به كل فرد.

رفع صورة من بطاقة الهوية على منصة سلفة، مع ملي كل البيانات التي يطلبها النموذج.

يتم الضغط على اختيار “اطلب التمويل الآن”.

يتم استلام رسالة على الجوال، أو البريد الإلكتروني الخاص بطالب التمويل يفيد بإيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص به وذلك خلال دقائق قليلة من وصول رسالة التأكيد إلى العميل.

رقم التواصل الخاص مع منصة سلفة لجميع المواطنين السعودية

وفرت منصة سلفة الرقم التالي 920000327 من أجل تسهيل التواصل بين منصة سلفة وبين جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية في حالة الرغبة في الحصول علي دعم بسبب وجود مشكلة في التسجيل، أو لتوجيه أي أسئلة إلى فريق خدمة العملاء.